Caputo absorbe pesos para evitar tensiones en el dólar, mientras el BCRA continúa con la compra de reservas

En línea con lo esperado por el mercado, el ministro de Economía, Luis Caputo logró un alto nivel de rollover de los vencimientos que enfrentaba, en lo que fue la segunda y última licitación de deuda en pesos de enero.

Aunque se espera un nivel de colocación cercano al 100%, el resultado fue más alto. En concreto implicó un nivel de rollover del 124,2% respecto de los vencimientos.

Si bien el equipo económico comunicó que recibieron ofertas por un total de $11,17 billones, lo que refleja que había apetito de los inversores, se adjudicó $10,34 billones, con casi la mitad de la colocación se concentró en una LECAP que vence el 16 de marzo.

Así, para lograrlo el Gobierno elevó el nivel de tasas de interés hasta un 42,41% en el tramo más corto, aunque a diferencia de la licitación anterior no tuvo que convalidar niveles más altos.

También hubo poco apetito de los inversores por los títulos dólar linked, que son letras están atadas a lo movimientos del tipo de cambio oficial.

"La curva de tasas continúa invertida, con mayor preferencia por el tramo corto, donde la TIR se ubicó en 42,41%, mientras que en el tramo largo se situó en 34,46%", señaló Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Y agregó: "De cara a los próximos meses, esperamos que las tasas sigan comprimiendo a la baja en la medida en que continúe descendiendo el riesgo país, y que el Gobierno busque converger hacia niveles similares a los observados durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando las Lebacs ofrecían tasas de entre 25% y 28% para plazos de 90 a 220 días".

Por su parte, la sociedad de bolsa Aldazabal apuntó: "Dado el aumento de liquidez de los últimos días era esperable que el Tesoro busque un rollover alto para evitar tensiones sobre el tipo de cambio".

Por otra parte, el Tesoro también enfrenta unos vencimientos en dólares en febrero por unos US$980 millones con organismos internacionales, de los cuales cerca de US$ 830 millones corresponden al pago trimestral de cargos e intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir, el mercado también monitoreará las compras de dólares que haga el Tesoro para hacerle frente a esos pagos.

De acuerdo a un informe de Buenos Aires Valores (Bavsa), "siendo que el Tesoro dispone de US$324 MM en BCRA, es posible que las compras de divisas de éste al BCRA contrarresten el efecto expansivo de las compras netas del BCRA en el mercado de cambios".

El BCRA continúa con la compra de reservas

En paralelo, el BCRA apuntala el proceso de acumulación de reservas. En al rueda de ayer adquirió US$33 millones, y extendió su racha a 18 ruedas seguidas.

De esta manera, acumula compras por US$1.082 millones en el mes y US$104 millones en la semana.