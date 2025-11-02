Quiet luxury, la moda "sin logos" que se convirtió en un negocio millonario y desafía al fast fashion

En apenas algunos años, el quiet luxury , o lujo silencioso, dejó de ser un término estilístico de nicho para transformarse en una fuerza de mercado que cuestiona el dominio del fast fashion . Aunque su esencia apunta al vestir sobrio, sin marcas exhibidas y con foco en la calidad, hoy mueve cifras que despiertan la atención de diseñadores, inversores y consumidores.

El quiet luxury propone que lo distintivo no sea un logo gigante, sino el corte, el material, el acabado. Se privilegian las telas nobles, los colores neutros y las prendas que no envejecen por moda . Esa estética minimalista se volvió un contraste frente al exceso visual del consumo rápido y las colecciones efímeras. En ese antagonismo encontró su oportunidad de crecimiento.

Según un informe de Polaris Market Research, el mercado global de productos ligados al lujo silencioso fue valuado en US$137.480 millones en 2024 y se proyecta que llegue a US$147.520 millones en 2025. El dato no sorprende si se tiene en cuenta que este estilo atrajo a una nueva generación que valora la durabilidad y la sobriedad, por encima del logo y la ostentación.

En paralelo, el sitio especializado Luxonomy estimó que este segmento generó ingresos cercanos a los US$62.000 millones durante 2024, con un crecimiento interanual del 28%, impulsado sobre todo por consumidores menores de 35 años en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.

Por su parte, el informe de la consultora Houlihan Lokey, centrado en bienes de lujo, destaca que las ventas relacionadas al quiet luxury ya superan en ritmo de crecimiento al llamado “lujo ruidoso”, ese que se apoya en logos grandes y estéticas recargadas. Si bien no ofrece cifras concretas, el reporte advierte que el giro hacia una elegancia más discreta se vuelve cada vez más rentable para marcas que logren combinar exclusividad, sustentabilidad y coherencia visual. De estética a industria rentable.

Quiet-Luxury-Banner-scaled El quiet luxury propone que lo distintivo no sea un logo gigante, sino el corte, el material, el acabado. Archivo.

Que el quiet luxury se convierta en negocio millonario no es casualidad. En primer lugar, detrás de la sobriedad hay una estrategia: ofrecer exclusividad sin ostentación. Esa exclusividad legitima precios más altos, aunque no siempre comparables con las grandes casas de lujo, y al mismo tiempo genera aspiración silenciosa.

Por otro lado, los consumidores están dispuestos a pagar más por una prenda que dure años, que no pase de moda ni descuadre visiblemente en seis meses. Esa lógica reduce el volumen de venta, pero mejora el margen por unidad y reproduce una relación más sustentable con la ropa. En paralelo, compañías del fast fashion también intentan “subirse” al movimiento: ofrecen líneas premium con materiales mejores, menos logotipos visibles o versiones cápsula. Así buscan atraer consumidores que quieren dar el salto hacia una estética más duradera sin ir directamente al lujo tradicional.

Quiet luxury en Argentina: desafío y oportunidad

Aunque su origen estuvo ligado a las casas de moda europeas, el quiet luxury ganó protagonismo gracias a figuras de la cultura pop como Ariana Grande, Billie Eilish y Lali Espósito, además del personaje de Shiv Roy en la serie Succession. A través de sus apariciones con prendas sobrias y cortes clásicos, estas referentes ayudaron a instalar una estética donde la discreción marca estilo sin necesidad de logotipos ni excesos.

Pero adaptar el quiet luxury al contexto local exige resolver varios desafíos. Los costos de producción y los impuestos encarecen las piezas con materiales de calidad. Conseguir telas nobles también resulta complejo. Y persuadir al mercado argentino de que vale pagar más por algo que no ostenta marca visible es una tarea cultural.

OIP (12) Los costos de producción y los impuestos encarecen las piezas con materiales de calidad. Archivo.

Aun así, ya surgen emprendimientos locales que proponen colecciones cápsula, pocas unidades, con transparencia en los costos. Venden directamente, evitan intermediarios, comunican el origen de sus insumos. Apuntan al público que busca vestir distinto sin destacar logos, pero con fundamento real detrás del precio.

¿Qué impacto tiene sobre el fast fashion?

El quiet luxury no va a reemplazar el fast fashion de un día para otro. Pero sí introduce una competencia cualitativa: no en volumen, sino en valor percibido. Si una parte del público decide comprar menos pero mejor, las grandes cadenas sentirán la presión de justificar precios bajos que muchas veces esconden costos humanos o ambientales. El nuevo desafío de las grandes marcas será demostrar que ofrecen algo más que precio bajo: trazabilidad, durabilidad, conciencia ambiental. Algunas ya lo intentan, lanzando colecciones cápsula o líneas más selectas dentro de sus catálogos.

Así, el quiet luxury deja de ser moda de élite para transformarse en propuesta disruptiva. Quienes se adapten antes, ya sean emprendimientos o firmas consolidadas, pueden capturar ese nicho que quiere distinción sin ostentación y un consumo más consciente. Y en ese espacio, el lujo silencioso ya no es solo estética; se volvió un gran negocio.

* Dani Fernandez Nazer, Fashion Influencer and Designer