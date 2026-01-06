Quién es y cómo invierte Li Lu, el "Warren Buffett chino"

El fundador y presidente de Himalaya Capital, Li Lu, es conocido como el " Warren Buffett chino". Su fondo de inversión, que creó en 1997, obtuvo en los últimos años un rendimiento anual compuesto por arriba del 20%, lo que le cobró cierta notoriedad dentro del mercado financiero.

Lu nació en 1966 en China. Durante su juventud, fue líder estudiantil en las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmén. Luego emigró hacia Estados Unidos y se graduó en la Universidad de Columbia, donde obtuvo simultáneamente los títulos de grado, derecho y administración de empresas.

Durante su etapa universitaria, asistió a una conferencia de Buffett que lo inspiró a dedicarse al mundo de las finanzas. Tras finalizar sus estudios, fundó Himalaya Capital Management en 1997 y decidió adoptar la filosofía de inversión del Oracúlo de Omaha.

El inversor chino fue miembro del directorio de la Universidad de Columbia entre 2017 y 2024, y actualmente integra el consejo del Instituto de Tecnología de California. Participa en iniciativas filantrópicas como The Asian American Foundation, donde fue presidente del directorio entre 2020 y 2024.

La filosofía de inversión de Li Lu se basa en los principios de Benjamin Graham, Warren Buffett y Charles Munger, centrándose en empresas asiáticas, especialmente en China. Busca obtener rendimientos superiores a largo plazo invirtiendo en empresas de alta calidad con un "foso económico" sólido, un gran potencial de crecimiento y liderazgo confiable.

Lu opta por una cartera altamente concentrada, enfocada en pocas empresas, tras un análisis exhaustivo de sus perspectivas comerciales. En Estados Unidos, su cartera consta de solo cinco valores, siendo Alphabet (matriz de Google) su principal inversión, le sigue Bank of America y Berkshire Hathaway. Apple y East West Bancorp también tienen un peso significativo en su cartera.

En un discurso en 2024, Li Lu expresó que "la inversión en valor debe estar estrechamente ligada a la era en que vivimos. Aunque se base en el análisis fundamental, las empresas existen en un contexto histórico que las condiciona. No podemos escapar del tiempo que nos toca vivir".

A su vez, explicó que "los verdaderos inversores de valor son socios indispensables de las empresas excelentes. Sin ellos, el mercado pierde su función de descubrir precios y asignar recursos. Su trabajo permite convertir el ahorro en crecimiento económico efectivo".

Cómo invierte el "Warren Buffett chino"

"El arte de invertir es la disciplina de la inacción ante la ausencia de una buena oportunidad, pero de la acción agresiva cuando se identifica una", sostiene Li Lu. En esa declaración, el inversor chino define su estrategia: elegir bien, moverse poco y actuar solo cuando la oportunidad es clara.

En Himalaya Capital señalan que su estrategia se basa en los principios de inversión de valor desarrollados por Benjamin Graham, Warren Buffett y Charles Munger. Su enfoque actual se concentra en compañías cotizadas en Asia y Norteamérica, de acuerdo con información brindada por Bloomberg Línea.

Sus principios de inversión cuentan con una estructura precisa: "Uno, una acción representa propiedad. Dos, el mercado está para servir, no para guiar. Tres, invierte solo con margen de seguridad. Cuatro, conoce tu círculo de competencia. Cinco, pesca donde haya peces. Seis, la riqueza es la proporción de poder adquisitivo en la economía".

Para el financiero chino, el mercado lanza constantemente oportunidades, pero la mayoría pueden ignorarse. La clave está en esperar con disciplina una que encaje con el criterio del inversor y, cuando aparece, ejecutar con decisión y con el capital necesario.

En relación a su criterio para vender, Li Lu explicó: "Primero, si me doy cuenta de que me equivoqué, vendo de inmediato. Segundo, si hay mejores alternativas con mejor relación riesgo-retorno. Tercero, si el mercado exhibe una sobrevaloración extrema tipo burbuja. Cuarto, si necesito liquidez para atender solicitudes de rescate, dado que no usamos apalancamiento".

Entre 1998 y 2010 el rendimiento anual compuesto de su fondo fue de 26%. A pesar de no realizar movimientos en el tercer trimestre 2025, el fondo acumuló un retorno de 19% en 2025, 32% en los últimos 12 meses y una tasa compuesta anual de 20,4% en los últimos tres años.

En qué invierte Li Lu

Según publicó Bloomberg Línea, al cierre del tercer trimestre de 2025, estas eran las acciones en las que invertía: