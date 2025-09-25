Qué pasó con la demanda de créditos para comprar autos con tasas más altas

En medio de un contexto macroeconómico difícil y con la suba de las tasas de interés en los últimos meses, el mercado automotor sostiene la tendencia positiva en cuanto a las ventas a través de financiación, según el informe difundido por la asociación que agrupa a las concesionarias ( ACARA ).

Durante agosto, el mercado total de créditos prendarios en Argentina registró unas 39.433 operaciones, 26.143 sobre operaciones con 0km (66,3%) y otras 13.290 sobre transferencias de vehículos usados (33,7%).

En términos del mercado automotor, esas prendas representan casi el 17% de las operaciones totales (nuevos y usados) y si bien son 12,6% menos que en julio, la variación interanual sigue siendo positiva en 29,4% y acumulan una suba del 76,9%.

``Con la creciente incertidumbre macro y la suba de tasas para todos los créditos que ofrece el sistema financiero, es lógico que observemos una desaceleración de este tipo de instrumentos. Sin embargo, al menos para el caso de los vehículos nuevos, la herramienta continúa haciendo su aporte y casi la mitad de las operaciones tienen una prenda como colateral``. Dice el informe de ACARA.

El mes pasado se inscribieron 26.143 prendas para financiar operaciones de venta de 0km, de las cuales 44% fueron por el canal Plan de Ahorro y el resto principalmente por Financieras de marca (41%) y Bancos (13%).

Con esos números, durante agosto el 47,6% de los patentamientos del mes se hicieron con algún tipo de instrumento de financiación prendaria, lo que se alinea perfectamente con lo que viene pasando durante 2025, ya que en el acumulado de los ocho meses que transcurrieron, el 48,0% de los patentamientos se financiaron con créditos prendarios.

Más allá de que la variación mes a mes fue -15,8%, el acumulado sigue siendo positivo en más del doble que el año pasado (+104%).

En el caso de la financiación de vehículos usados, se registraron 13.290 prendas durante agosto, lo que representa un 7,9% del total de transferencias, una variación del -1,8% respecto de agosto 2024 y del -5,3% respecto de julio último.

Con este dato del octavo mes, el acumulado del año es de unas 103.696 prendas inscriptas, un 38,9% de incremento respecto de 2024.

Agosto estuvo marcado por los fuertes aumentos de precios con subas de entre 3% y 12%, lo que generó algo de incertidumbre en los días posteriores a esos anuncios, sumado al impacto por la suba de las tasas.

Sin embargo, a fuerza de descuentos, las operaciones de agosto mantuvieron la tendencia alcista respecto a igual mes de 2024.

Si bien la actividad de agosto fue importante, algunos problemas en los registros automotores hicieron que se perdieran postergaran algunos patentamientos que se verán reflejados en septiembre.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó hoy que el número de vehículos patentados durante agosto de 2025 ascendió a 54.664 unidades, lo que representa un crecimiento del 31,7% interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 41.507 unidades.

Si la comparación es contra julio se observa una baja del 13% ya que en ese pasado mes se habían registrado 62.821 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados se patentaron 444.041 unidades, esto es un 65,6% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 268.078 vehículos.