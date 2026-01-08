Qué hacer si hacés una transferencia por error o recibís dinero que no te corresponde

Con el crecimiento del uso de la transferencia bancaria por billeteras virtuales, los errores al enviar dinero son cada vez más frecuentes. Un alias mal escrito, un CBU equivocado o un monto incorrecto pueden provocar que el dinero termine en una cuenta ajena, generando un problema que no siempre es sencillo de resolver.

Aunque las transferencias electrónicas son prácticamente irrevocables una vez confirmadas, existen caminos legales y administrativos para intentar recuperar los fondos.

Cuando una persona recibe una transferencia por error, lo recomendable es no utilizar ese dinero y comunicar la situación al banco o a la billetera virtual. De esta forma, la entidad puede iniciar el proceso para contactar al remitente y facilitar la devolución.

Quedarse con el dinero sabiendo que no corresponde puede transformarse en un problema legal . Si el receptor se niega a devolver los fondos, la conducta puede encuadrarse como retención indebida o defraudación, lo que implica sanciones penales y la obligación de restituir el monto recibido.

Las transferencias entre cuentas propias no están exentas de control Foto: Freepik

En caso de haber realizado una transferencia equivocada, el primer paso es informar de inmediato al banco o a la plataforma de pago. Estas entidades cuentan con protocolos para intentar mediar con el receptor.

Si la devolución no se concreta, el remitente puede enviar una carta documento intimando al destinatario a reintegrar el dinero en un plazo determinado. De persistir la negativa, se puede iniciar una acción judicial, ya sea por la vía penal o civil.

Existen dos caminos principales para reclamar:

Vía penal: cuando hay indicios de que el receptor actúa con intención de quedarse con el dinero.

Vía civil: mediante una acción por enriquecimiento sin causa o restitución de pago indebido, prevista en el Código Civil y Comercial.

En ambos casos, el comprobante de la transferencia es una prueba clave.

Las entidades financieras recuerdan que la mejor forma de evitar estos conflictos es revisar cuidadosamente los datos antes de confirmar una operación. Entre las principales recomendaciones figuran:

Verificar alias, CBU o CVU y nombre del titular.

Corroborar el monto a transferir.

Guardar siempre el comprobante de la operación.

Usar contactos guardados para transferencias frecuentes.

En el caso de las billeteras virtuales, una vez acreditado el dinero no puede cancelarse la operación sin la intervención del receptor o una orden judicial, por lo que la atención previa es fundamental.

Las transferencias por error, cada vez más comunes, muestran la necesidad de combinar el uso responsable de la tecnología con un mayor conocimiento de los derechos y obligaciones que rigen estas operaciones financieras.