Qué argumentos presentó Mendoza en Canadá para atraer inversores a Vaca Muerta

Integrantes del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza formaron parte una misión que viajó a Canadá para buscar inversores para el sector hidrocarburífero.

Mendoza formó parte de una delegación argentina que viajó a Canadá para presentar las oportunidades de inversión en materia energética. La misión tuvo lugar en Alberta, una de las regiones más importantes del mundo en materia de petróleo convencional, crudo pesado, recuperación mejorada, regulación e innovación tecnológica aplicada a la energía.

En ese marco, Mendoza participó de la denominada "Jornada Argentina" de la "Calgary 2026", en donde expuso los principales avances que en materia hidrocarburífera dentro de la provincia. En ese sentido, destacó las oportunidades de inversión. "Presentamos los planes de inversión de Mendoza y la estrategia provincial para la expansión de los recursos no convencionales, así como los proyectos vinculados al crudo pesado, a la infraestructura energética y al transporte de energía eléctrica", explicó el subsecretario de Energía y Minería provincial, Manuel Sánchez Bandini. Cabe resaltar que el evento fue organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense.

Cabe destacar que, además de las exposiciones, los representantes mendocinos también se reunieron con autoridades del gobierno de Alberta para fortalecer las relaciones institucionales. En ese sentido cabe recordar que en octubre del año pasado representantes canadienses visitaron Mendoza para avanzar en una agenda de cooperación, intercambio técnico y promoción de inversiones. Según detallaron desde el Gobierno provincial, actualmente se trabaja en la posibilidad de concretar una nueva visita durante este año.

Cuáles fueron los ejes de la exposición de Mendoza Así, Mendoza presentó los avances registrados en Vaca Muerta, en donde se desarrollan actividades de exploración avanzada YPF, la UTE Quintana-TSB y Tango Energy. En ese sentido, los resultados obtenidos en los pozos perforados por YPF demostraron el potencial productivo, tanto en petróleo como en gas, lo que permitió identificar oportunidades de desarrollo que podrían superar los pozos horizontales en distintos niveles de las áreas Paso de las Bardas Norte y CN VII A.

Si bien entre 2021 y 2025 Mendoza registró una caída del 6%, esta disminución fue menor a la registrada por el promedio nacional, que fue del 15,8%. Este resultado convirtió a la provincia en la jurisdicción petrolera con mejor desempeño del país.