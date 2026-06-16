ATM usará una inteligencia artificial para atender a sus contribuyentes

La Administración Tributaria Mendoza ( ATM ) avanza en un nuevo proceso de modernización que contempla la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para optimizar la atención a los contribuyentes y agilizar la gestión de trámites. Así será utilizada y podrá ser aprovechada por los usuarios.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de transformación digital impulsada por el organismo provincial, que en los últimos años profundizó la digitalización de procedimientos, la automatización de servicios y la integración de sistemas de información con distintos organismos públicos.

Uno de los ejes centrales de este proceso es el fortalecimiento de los canales de atención mediante soluciones basadas en inteligencia artificial.

En ese marco, ATM ya implementó CLARA, un asistente virtual diseñado para responder consultas de manera permanente y facilitar el acceso a información tributaria durante las 24 horas del día. Además, el organismo proyecta sumar nuevas funcionalidades que permitan brindar respuestas más personalizadas a los usuarios.

Desde la entidad destacan que estas herramientas buscan reducir tiempos de espera, simplificar trámites y mejorar la experiencia de los contribuyentes, complementando los canales tradicionales de atención.

La apuesta por la innovación tecnológica también incluye la actualización de la infraestructura informática, la modernización de plataformas digitales y la incorporación de nuevos modelos de inteligencia artificial generativa para fortalecer distintos servicios internos y externos.

Según explicaron desde ATM, el objetivo es consolidar una administración tributaria más eficiente, con procesos ágiles y una mayor capacidad para gestionar información y ofrecer soluciones rápidas a los ciudadanos.

La transformación digital del organismo ha sido reconocida en distintas oportunidades. Durante los últimos años, la implementación de tecnologías de automatización e inteligencia artificial permitió acelerar procesos administrativos y avanzar hacia una gestión más integrada, con foco en la mejora continua de los servicios públicos.