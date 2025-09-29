¿Primer impacto del nuevo cepo? El dólar subió $30 este lunes

Luego de una semana en absoluta calma, con los mercados cotizando todos los días a la baja, el dólar cerró este lunes con un nuevo cimbronazo en su cotización. El aumento se da en un lunes en el que también se disparó nuevamente el riesgo país y trepa hasta 1083 puntos en el arranque de la semana.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $30 respecto del cierre del viernes.

Con el anuncio de la reimplantación del cepo cambiario, en donde el Gobierno dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación, la moneda estadounidense registró una suba del 2,2% y comenzó la semana en alza. Esa medida sorpresiva que se anunció el viernes puede haber traído una recalentada en los mercados este lunes.

El objetivo de la medida, publicada por el Banco Central (BCRA) a través de la Comunicación “A” 8336, es limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas.

El nuevo cepo a los ahorristas se anunció el viernes por la tarde.

Las cotizaciones del dólar hoy

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.370 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.405.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 1,8% en la jornada.

El dólar mayorista cerró en $1.360, un incremento del 2,6%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.480,22 para el techo y $945,27 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,4% hasta $1.451,11, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,3% hasta los $1.488,76.

De esta manera, la brecha entre el minorista con respecto al MEP y CCL es de 5,1% y 7,9%, respectivamente.

Las reservas del BCRA se ubicaban el viernes en US$41.238 millones.