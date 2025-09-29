A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras el "nuevo cepo" del Gobierno

La moneda paralela bajó considerablemente la semana que pasó. Así se encuentran las principales cotizaciones este lunes.

El dólar oficial bajó $80 la semana que pasó y actualmente cotiza a $1.350. Por su parte, el dólar blue descendió $30 del 22 al 26 de septiembre y cotiza a $1.440. Estas cotizaciones se dan en medio del "nuevo cepo" del Gobierno, que lo impuso el viernes al mediodía, que consiste en reforzar las restricciones sobre la compra de dólares para personas físicas, unos días después de realizar la misma restricción para empresas.

El dólar MEP se consigue a $1.440 y el contado con liqui a $1.470.

El "nuevo cepo" del Gobierno de Javier Milei En medio de un crecimiento de la brecha cambiaria, el Banco Central resolvió reforzar las restricciones sobre la compra de dólares para personas físicas, unos días después de realizar la misma restricción para empresas.

El objetivo es impedir los clásicos rulos que generan las brecha cambiarias. La restricción se aplica en ambas direcciones: quienes operen con dólar MEP y contado con liqui quedarán inhabilitados para recurrir al mercado cambiario oficial por el mismo período de tres meses.