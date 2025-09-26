Alta demanda en la licitación de deuda: rollover del 130,2% y regreso de los dólar linked

Finanzas adjudicó $7,339 billones sobre $7,738 billones ofertados, con un financiamiento neto de $1,7 billones. La novedad estuvo en el regreso del interés por los bonos dólar linked, que en licitaciones anteriores habían quedado vacantes.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación realizada este viernes se adjudicaron $7,339 billones, frente a un total de $7,738 billones en ofertas recibidas.

Según explicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el resultado implica un rollover del 130,2% respecto a los vencimientos de la jornada, lo que se traduce en un financiamiento neto de $1,708 billones que será transferido a la cuenta del Tesoro en el Banco Central.

Uno de los puntos más destacados fue la fuerte demanda por los bonos dólar linked, que en licitaciones previas habían quedado sin adjudicaciones.

Los instrumentos adjudicados fueron los siguientes Lecap/Boncap

Vencimiento 28/11/25 (S28N5): $1,491 billones – 3,63% TEM – 53,40% TIREA.

Vencimiento 30/01/26 (T30E6): $1,489 billones – 4,16% TEM – 63,11% TIREA.

Vencimiento 30/04/26 (S30A6): $0,418 billones – 3,53% TEM – 51,63% TIREA.

Vencimiento 15/01/27 (T15E7): desierta.