Prácticas Laborales Sostenibles: qué son y por qué el Senado mendocino las destaca

El pasado 26 de mayo, el Senado de Mendoza declaró de interés el Certificado Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores). La iniciativa, impulsada por los senadores Félix González y Omar Parisi, apunta a promover este sello como una herramienta para fortalecer las condiciones laborales y la calidad del empleo en el ámbito rural.

Luego de una serie de encuentros, los senadores justicialistas impulsaron la Resolución 66, que declara de interés la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles del organismo, motivados por “su contribución al fortalecimiento de las condiciones laborales, la calidad del empleo registrado y el desarrollo productivo sostenible en el ámbito rural”.

La declaración de interés de la Legislatura mendocina fue la primera en concretarse, seguida días después por los organismos legislativos de Corrientes y San Luis.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) es un ente autárquico no estatal en el que se inscriben de manera obligatoria los empleadores y trabajadores alcanzados por el régimen establecido en la Ley 25.191, normativa de trabajadores rurales sancionada en 1999.

La resolución emitida por el Senado para certificar las Prácticas Laborales Sostenibles de RENATRE

RENATRE expide la Libreta del Trabajador Rural, administra el sistema de prestaciones por desempleo y fiscaliza el cumplimiento de la ley, con el objetivo de evitar la informalidad. Para ello, cuenta con sedes descentralizadas en todas las provincias, incluso con más de una en zonas en donde la demanda es muy alta.

Su directorio está integrado por representantes sindicales y de entidades empresarias como Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria Argentina, entre otras. Actualmente, la presidencia es ejercida por Abel Guerrieri, mientras que la representación en Mendoza está a cargo de Guillermo Zone, con agencias y Bocas de Entrega y Recepción en Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, San Martín, San Rafael y los tres departamentos del Valle de Uco.

Qué es la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles

La iniciativa se desarrolla en el marco de una conducta empresarial responsable. Es de carácter voluntario y su sostenibilidad está vinculada al respeto de los principios y derechos fundamentales del trabajo.

Se trata de conductas y condiciones esperables por parte de las empresas, plasmadas en el derecho internacional emanado de organismos como Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La certificación es gratuita y RENATRE brinda acompañamiento técnico durante todo el proceso, el cual está diseñado para ser accesible y breve.

Guillermo Zone, representante en Mendoza de la entidad, explicó en diálogo con Mdz: "La certificación está enfocada en reconocer el cumplimiento de la conducta empresarial responsable y la debida diligencia, estableciendo las buenas prácticas laborales a través de un sello de duración anual".

A su vez, resaltó que la certificación busca "dar herramientas a las empresas rurales argentinas para acceder a nuevos mercados, incrementar la productividad y mejorar el clima laboral: "Obtenerla mejora la gestión laboral, reduce riesgos y facilita acceso a mercados", concluyó.

Guillermo Zone, representante de RENATRE en Mendoza. Renatre

Algunos de los puntos que se analizan

Dentro del manual de prácticas sostenibles, se pone el foco en el registro de los trabajadores, quienes no solo deben contar con la Libreta del Trabajador Rural, sino también cumplir con las normas vinculadas a remuneraciones por puesto, aportes, carga horaria, descansos y vivienda, en caso de que corresponda.

A su vez, también se evalúan las capacitaciones del personal —al menos una al año— y las condiciones de seguridad e higiene: ART, botiquín, agua potable, vestuarios y extintores, entre otros requisitos. Otro punto importante es la libre afiliación sindical de los trabajadores.

Finalmente, y como requisito excluyente, la empresa no debe registrar denuncias por trabajo infantil, trata de personas o explotación laboral.

Para qué sirve la certificación

Muchas de las exigencias que se certifican son requeridas por distintos mercados al momento de exportar, por lo que su aprobación mejora las oportunidades comerciales. También fortalece la producción, genera valor agregado en toda la cadena productiva y permite a la empresa sumar un respaldo importante para acceder a diferentes beneficios, tanto a nivel nacional como internacional.

En muchos casos, certificar estas acciones de manera particular implica un costo elevado. Por eso, la gratuidad de esta herramienta permite a los empresarios obtener un aval sobre sus buenas prácticas de manera accesible.