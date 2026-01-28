¿Por qué se vendieron más electrodomésticos en 2025?

El mercado de electrodomésticos cerró 2025 con un crecimiento de 23% interanual en ventas en unidades, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del año dentro de los bienes durables.

En particular, las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos se destacaron con una mejora de 36% anual, superando ampliamente el promedio del mercado.

Este desempeño posicionó al sector de electrodomésticos como uno de los grandes ganadores de 2025, en línea con lo observado en otros mercados de durables como automóviles y motos, y en contraste con la evolución de otros rubros del consumo masivo.

El crecimiento respondió a una combinación de factores tanto del lado de la oferta como de la demanda. En materia de oferta, 2025 fue un año récord para las importaciones de electrodomésticos, impulsadas por la apertura y desregulación del comercio.

Este contexto permitió una fuerte ampliación del surtido y del volumen disponible, especialmente en aquellas categorías que habían sido más afectadas por las restricciones a las importaciones en años previos.

La mayor disponibilidad de productos derivó, además, en casos de deflación de precios a lo largo de varios meses del año, lo que implicó una caída del precio relativo de los electrodomésticos frente al IPC general.

Este fenómeno se tradujo en precios históricamente bajos, fortaleciendo el incentivo de compra por parte de los consumidores.

Desde el lado de la demanda, el menor precio relativo se consolidó como el principal motor del crecimiento, acompañado por un cambio significativo en el acceso al crédito para las familias, particularmente orientado a la compra de bienes durables.

Este impulso se mantuvo incluso durante el período de turbulencia financiera asociado a las elecciones legislativas, mostrando la solidez de la recuperación del sector.

A esto se sumó la mejora del salario real del sector privado registrado, observada con mayor intensidad durante el primer semestre del año, que reforzó la capacidad de consumo en un contexto de mayor acceso al financiamiento y precios más accesibles.

“El cierre de 2025 confirma que el mercado de electrodomésticos fue uno de los grandes protagonistas del año. La combinación de mayor oferta, precios más bajos en términos relativos y un sistema financiero más activo en crédito al consumo generó un escenario muy favorable para la recuperación del sector”, señaló Eduardo Echevarría, Market CS Manager de NielsenIQ.

Y agregó: “Este nuevo régimen de oferta permitió que categorías históricamente restringidas lideraran el crecimiento, marcando un punto de inflexión para el mercado de durables en Argentina.”