Por qué muchos CEO necesitan un "AI Whisperer"

En la vorágine del despliegue de la inteligencia artificial , muchos CEO's se sienten como exploradores sin mapa: la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y, sin un guía experto, es fácil perderse en montañas de datos, modelos difíciles de entender o protocolos de seguridad insuficientes.

Por eso ha surgido una figura clave: el “ AI Whisperer ”, un estratega especializado que traduce el lenguaje técnico de la IA al idioma del negocio y ayuda a los líderes a adoptar esta tecnología de forma segura y eficaz.

Los CEOs que cuentan con un “AI Whisperer” no solo reciben apoyo técnico, sino también acompañamiento para alinear la implementación de la inteligencia artificial con los principales objetivos organizacionales. Se trata de un impulsor estratégico: alguien que no solo implementa soluciones relacionadas con la tecnología , sino que impulsa el cambio cultural necesario para un desarrollo de la inteligencia artificial exitoso .

El “AI Whisperer” ayuda al liderazgo a construir confianza en torno a la IA , que los trabajadores vean esta tecnología como lo que es: una herramienta para potenciar su talento y no una amenaza a su trabajo. Para esto, tiene un rol fundamental en el diseño e implementación de las capacitaciones de los colaboradores para que se desempeñen en conjunto con la inteligencia artificial y, de esa forma, las compañías puedan capturar lo mejor de la tecnología y el talento humano.

Así también, el “AI Whisperer” tiene la misión de ayudar a los CEOs a desmontar silos, que la inteligencia artificial sea aplicada de forma integral a través de toda la organización y no para proyectos o áreas específicas. Además, cumple un rol clave para garantizar la gobernanza de datos, es decir, definir quién puede acceder a qué información, cómo se debe almacenar, proteger, usar y compartir, y cómo se asegura su calidad, integridad y confidencialidad.

Finalmente, los CEOs necesitan de un “AI Whisperer” para una de las urgencias más importantes de la era de la inteligencia artificial: el uso responsable de esta tecnología. Esto quiere decir utilizarla de forma ética, segura y transparente, cuidando que sus resultados sean justos y no discriminen a nadie. Implica usar datos de calidad, proteger la privacidad de las personas, explicar cómo funcionan los sistemas de IA cuando impactan decisiones importantes y capacitar a las personas para entenderla y usarla bien.

INT ART La inteligencia artificial debe ser aplicada de forma integral a través de toda la organización y no para proyectos o áreas específicas. Archivo MDZ.

El éxito ya tiene ejemplos reales, diferentes startups y corporaciones globales que han integrado “AI Whisperers” ya reportan una adopción más integral de la inteligencia artificial y una ejecución de proyectos más rápida y con menos errores.

La inteligencia artificial no es solo una cuestión de algoritmos o datos

Es una oportunidad para repensar la forma en que trabajamos y creamos valor. Para recorrer este camino con éxito, los líderes no pueden caminar solos: necesitan un “AI Whisperer” que ayude a traducir la complejidad en acciones concretas, a unir tecnología con cultura organizacional y así capturar todo el valor que ofrece la IA para los negocios.

* Juan Pablo Chemes, director ejecutivo de Accenture Argentina.