Consumo: el uso de tarjetas de crédito creció 100% en un año

Tras una pausa de dos meses y finalizado el efecto aguinaldo, el uso de tarjetas de crédito volvió a crecer . Según datos del Banco Central ( BCRA ) las financiaciones en tarjetas de crédito se expandieron a precios constantes 2,1% mensual y acumularon un aumento interanual de 58,9% a precios constantes alcanzando un stock nominal de $20,4 billones.

“También se incrementó el financiamiento en dólares, impulsado por las vacaciones de invierno y el consumo en el exterior”, según la consultora First Capital Group (FCG) que estima que las operaciones en pesos con tarjetas de crédito subieron en términos nominales un 5,3% mensual , presentando un crecimiento interanual del 107,0%, contra los $9,9 billones al cierre del mismo mes del año pasado.

Hay que destacar que, sobre este sector, "el incremento de tasas llega con mayor lentitud, pues debe ser comunicado en el resumen anterior a su vigencia y, en general, las Entidades Emisoras tratan de mantener la estabilidad en las tasas de financiamiento del parque de tarjetas", explicó Guillermo Barbero, de FCG. Mientras que, en lo que respecta a las operaciones con tarjeta de crédito en dólares , se registró un aumento de 24,3% mensual : el saldo llegó a u$s794 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 48,4% , contra los u$s535 millones al cierre del mismo mes del 2024.

Hasta acá los números fríos. Pero, ¿qué hay detrás de este aparente boom de consumo con tarjetas, más allá de los gastos vinculados con turismo y compras en el exterior?

Un reciente estudio de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA advirtió que casi la mitad de los argentinos recurre a la tarjeta de crédito para comprar alimentos en los supermercados . Según el estudio, entre diciembre de 2023 (inicio de la gestión de Milei) y mayo pasado, el uso de tarjetas de crédito para realizar las compras de supermercado se incrementó significativamente, pasando de representar el 39% al 46% del total de las compras.

“El incremento en el uso de las tarjetas de crédito para comprar en los supermercados se dio en paralelo a una caída en el uso de otros medios de pago: las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 27%, mientras que el efectivo disminuyó del 20% al 16%. Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría apelando al endeudamiento para cubrir consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad, dejando de manifiesto la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos”, explica el estudio de la FCE.

Qué pasa con las ventas

Por otro lado, señala que, a pesar del inicio de una incipiente recuperación de la actividad económica en el segundo trimestre del año, la demanda de bienes aún no muestra señales claras de recuperación. Según los datos de mayo pasado, las ventas de supermercados mayoristas se contrajeron cerca de un 5% en términos interanuales, a pesar de registrar un leve aumento (inferior al 1%) respecto al mes anterior. En el caso de los supermercados, se observa un incremento interanual del 6,1%, aunque con una caída mensual del 1,2%.

“En línea con esta dinámica, en mayo las ventas de los mayoristas se ubicaron aproximadamente un 34% por debajo del nivel registrado al inicio de la gestión de Milei, mientras que las de los supermercados se mantuvieron en torno a un 28% por debajo. Cabe señalar que, transcurridos 29 meses de gestión, el nivel de ventas tanto en mayoristas como en supermercados no ha logrado recuperar los valores de comienzos del mandato”.

Este comportamiento, sostiene el estudio, puede observarse de mejor manera con las caídas acumuladas de las ventas: si bien se registra crecimiento sostenido de las ventas en supermercados durante los últimos cinco meses este no ha sido suficiente para compensar la caída previa, lo que genera que la caída acumulada en las ventas de supermercados durante la gestión sea cercana al 7%.

“Por otra parte, las ventas mayoristas profundizaron su retroceso desde el cambio de gobierno, acumulando una contracción cercana al 19%. Esta divergencia podría estar reflejando un proceso de des-acumulación de stocks por parte de los supermercados, que estarían vendiendo mercadería adquirida en períodos anteriores sin reponerla vía compras mayoristas, en un contexto marcado por la incertidumbre y poca probabilidad de recuperación de la demanda en el corto plazo”.

En resumen

Los datos analizados reflejan una situación aún delicada en términos de consumo masivo, advierte la FCE que destaca que, pese haber ciertos signos de recuperación en las ventas de supermercados, la demanda no logra recomponerse plenamente y permanece por debajo de los niveles previos al inicio de la actual gestión.

“La persistente contracción de las ventas mayoristas, sumada al creciente uso de financiamiento para la compra de bienes básicos, sugiere que el consumo está siendo sostenido parcialmente por mecanismos de endeudamiento, en un contexto de debilitamiento del poder adquisitivo y elevada incertidumbre económica. Estos elementos, en conjunto, ponen en evidencia las dificultades que enfrenta el mercado interno para consolidar una recuperación sostenida”, sentencia la casa de estudios.