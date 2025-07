Por qué las compras al exterior complican los planes del Gobierno respecto al dólar

Con sitios como Temu o Shein a la moda, no solo por su bombardeo publicitario en redes sociales, sino por las primeras experiencias positivas de aquellos que se animaron a experimentar hace ya algunos meses, y otros más tradicionales como Amazon, eBay o AliExpress, las compras en el exterior, sobre todo online, es un fenómeno que los argentinos parecen estar dispuestos a explotar mientras sigan las condiciones favorables, incluso cuando el tiempo de envío de algunos productos llegue a ser de hasta dos meses.

Si vamos a las cifras oficiales, el crecimiento ha sido muy marcado. De acuerdo al último informe sobre el intercambio comercial argentino del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en junio, las importaciones en general alcanzaron el valor de US$ 6.370 millones, 35,9% superior a igual mes de 2024 (cuando habían sido de US$ 1.682 millones). Las cantidades aumentaron 53,2% y los precios decrecieron 11%.

Pero un detalle a tener en cuento en este aumento generalizado es que la categoría de Resto fue la que más creció, con un incremento interanual de 260,3% (US$ 56 millones) y alcanzó un récord histórico de US$ 77 millones, esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers) (US$ 55 millones).