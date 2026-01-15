Plata: quiénes son los principales productores y reservorios mundiales

Los precios de la plata aumentaron más del 7% en las últimas operaciones y volvieron a superar los 80 dólares por onza. Según los analistas, el repunte ha sido impulsado por las restricciones de China a las exportaciones de plata, la creciente demanda de tecnologías verdes como la energía solar y el renovado interés en activos de refugio seguro.

Ahora bien , ¿quiénes son los países productores de plata más grandes del mundo y dónde está más concentrada la oferta global? Gracias a un trabajo de Bruno Venditti de VC, con datos e los Resúmenes de Productos Minerales 2025 del Servicio Geológico de Estados Unidos, se puede saber cuál es la producción minera de plata estimada por país. En primer lugar, cabe señalar que la producción mundial total de plata alcanzó aproximadamente 25.000 toneladas métricas en 2024.

Los datos muestran que México se mantuvo como el principal productor mundial de plata, con una producción estimada de 6.300 toneladas métricas. El país ha mantenido esta posición durante décadas, gracias a una extensa infraestructura minera y yacimientos de alta ley. Cabe destacar que México produce mucha más plata de lo que su participación en reservas podría sugerir, ya que posee solo alrededor del 6% de las reservas mundiales conocidas.

Por su parte China ocupó el segundo lugar a nivel mundial, con una producción de alrededor de 3.300 toneladas métricas de plata . Gran parte de esta producción proviene como subproducto de la minería de metales básicos a gran escala, en particular plomo y zinc.

En tercer lugar, Perú le siguió de cerca con aproximadamente 3.100 toneladas métricas , lo que refuerza la importancia de América del Sur en los mercados mundiales de plata.

O sea, estos tres países juntos representaron más de la mitad de la producción mundial de plata.

Otros países productores de plata

Además de los principales productores, países como Bolivia, Polonia, Chile, Rusia y Estados Unidos produjeron entre 1.100 y 1.300 toneladas métricas cada uno. Australia, Kazajistán, Argentina e India también aportaron volúmenes significativos.

A pesar de esta diversidad, el mercado de la plata sigue siendo competitivo. Se prevé que la fuerte demanda de paneles solares, productos electrónicos y electrificación mantenga el mercado en déficit, lo que presionará al alza los precios de la plata. Al respecto, los expertos internacionales consideran a la plata como el héroe anónimo de la nueva economía ya que su demanda continúa aumentando, impulsada, como ya se destacó, por tecnologías como la energía solar y la inteligencia artificial.

Los analistas recuerdan que en 2023 el mercado de la plata experimentó un déficit de oferta del 15% y se proyectaba que el mercado alcance un déficit acumulado de 1.093,4 millones de onzas entre 2020 y 2024. Por ello, la gente de Outcrop Silver advirtió cómo eran necesarias nuevas minas para satisfacer la alta demanda del metal.

Según Sprott, la plata ocupa el segundo lugar, después del petróleo, como uno de los productos básicos más utilizados, con más de 10.000 aplicaciones en todo el mundo. El metal es un componente clave de las células fotovoltaicas utilizadas en la energía solar. Un panel solar promedio requiere 20 gramos de plata. Mientras que los vehículos eléctricos también utilizan entre 25 y 50 gramos de plata. Además, el metal es esencial para semiconductores, controles, sensores y tecnología LIDAR en el transporte basado en IA. La plata también es crucial en la IA sanitaria, gracias a las nano-partículas conductoras de plata presentes en parches cutáneos electrónicos portátiles. Vale señalar que el teléfono celular promedio contiene 0,34 gramos de plata.

El lado B de la creciente demanda de plata

Dicho todo esto, existe un riesgo de una brecha de suministro. A pesar de la importancia de la plata, la disminución de la calidad del mineral y el agotamiento de las reservas en las minas existentes están reduciendo la producción del mismo. La industria también se ve afectada por la falta de inversión en minas de plata primaria. Actualmente, más del 70% de la plata se extrae como subproducto del oro, el cobre y otros metales.

Por lo tanto, si las circunstancias actuales continúan, serán necesarias nuevas minas para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, Outcrop Silver está avanzando rápidamente en el depósito de plata de alto grado de Santa Ana en el Distrito Mariquita, conocido como el distrito de plata primaria de mayor grado en Colombia, con grados de plata históricos entre los más altos de América Latina. La calificación indicada para el proyecto Santa Ana está clasificada como la segunda más alta del mundo.

Ahora, con los precios en nuevos máximos apuntalados por la incertidumbre geopolítica y un dólar más débil, vale preguntarse dónde están las principales reservas del mineral del mundo. El estudio de Venditti también permite comprender dónde se concentran las reservas mundiales de plata lo que proporciona un contexto crucial para la dinámica futura de la oferta.

Según los Resúmenes de Productos Minerales del Servicio Geológico de EE.UU. de enero de 2025 se estima que las reservas mundiales totales de plata rondan las 641.400 toneladas métricas.

La posición dominante de reserva del Perú es insoslayable: el país andino se destaca como el mayor poseedor de reservas de plata, con un estimado de 140.000 toneladas métricas. Esto representa aproximadamente el 22% del total mundial, lo que le otorga una posición estratégica única en el mercado de la plata.

Detrás de Perú se encuentra un grupo de países con reservas sustanciales, aunque menores. Australia, Rusia y China poseen cada uno entre 70.000 y 94.000 toneladas métricas, lo que en conjunto representa alrededor del 40% de las reservas mundiales.

Acá queda claro el contraste entre producción y reservas. México refleja este contraste ya que lidera la producción mundial de plata, pero posee tan solo 37.000 toneladas métricas de reservas, lo que representa aproximadamente el 6% del total mundial. Actualmente, el sector minero mexicano depende de la extracción intensiva, con menos proyectos con reservas establecidas en desarrollo.

Para finalizar hay que recalcar que se prevé que la demanda mundial de plata aumente en la próxima década, impulsada por tecnologías emergentes como los vehículos eléctricos y la energía solar, ya que solo la demanda de plata proveniente de la energía solar ha crecido desde menos de 50 millones de onzas (Moz) hace una década a un total esperado de 160 Moz en 2023.