El Gobierno labró actas contra Flybondi por cancelaciones de vuelos

El Gobierno reaccionó ante las reiteradas cancelaciones de vuelos de Flybondi y labró actas de infracción contra la empresa.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tomó medidas contra la aerolínea low cost Flybondi a raíz de las reiteradas cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo, una situación que generó miles de quejas de pasajeros en plena temporada alta. El organismo confirmó que ya se labraron actas de infracción y lanzó una dura advertencia a la empresa por posibles sanciones adicionales.

Desde la ANAC, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, explicaron que la decisión se adoptó “en cumplimiento de su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo”.

Las quejas de los usuarios fueron recopiladas de manera gratuita a través del sitio web oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/anac), donde los pasajeros denunciaron lo que consideraron una vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas, en particular por cancelaciones y reprogramaciones sin la debida notificación.

Cuál es la advertencia del Gobierno para Flybondi Las actas de infracción constituyen constataciones realizadas por funcionarios públicos habilitados, que certifican acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios por parte de las empresas. Este procedimiento da inicio a un sumario administrativo y, en caso de comprobarse la responsabilidad de la aerolínea, puede derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión temporal o cancelación de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

anac ANAC Desde el organismo remarcaron que “la ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios”, y señalaron que este mecanismo sancionatorio había quedado prácticamente sin aplicación desde el año 2020. “El Gobierno Nacional ha retomado el proceso de sanciones por incumplimientos a todas las líneas aéreas”, agregaron.