El precio del oro se dispara y alcanza un máximo histórico por la disputa de Trump con la FED

La escalada en la disputa entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , con el titular de la Reserva Federal estadounidense (FED), Jerome Powell , inquieta a los mercados globales que ven con preocupación por la independencia de la política monetaria de EE.UU. En ese contexto, El dólar estadounidense se debilita a nivel internacional y el oro alcanza un nuevo récord histórico en el premarket de Wall Street.

El oro saltó a un máximo histórico y tanto el dólar como los futuros de Wall Street cayeron el premarket de este lunes en Nueva York. Según información brindada por Reuters, se debe a que una investigación criminal sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, "avivó las preocupaciones sobre la independencia del banco central más influyente del mundo".

El oro trepó más de 1,5% y llevó a que el metal alcance un máximo histórico de US$4.600 la onza. Este rally extiende subas registradas en 2025.

Esto se vio complementado por un aumento del 5% en la plata, que también estuvo impulsado por las crecientes tensiones geopolíticas en torno a Irán.

La disputa entre Trump y Powell detonó en esta oportunidad ya que el Departamento de Justicia norteamericano abrió una investigación penal contra el titular de la FED, vinculada a la renovación de la sede de la Fed en Washington.

Pese a la suba del precio, la acumulación neta de reservas en oro trepó en septiembre a 39 toneladas entre los bancos centrales del mundo.

Por su parte, Powell acusó a Trump que la ofensiva responde a la negativa de la Fed a fijar las tasas de interés según las preferencias políticas de la Casa Blanca. "La amenaza de cargos penales es consecuencia de que establecemos la política monetaria en base a nuestra mejor evaluación de lo que beneficia al público", señaló el comunicado de la entidad monetaria de Estados Unidos.

El oro y la plata, las mejores inversiones en 2025

El oro arrancó 2025 en alrededor de US$2.600 y terminó el año pasado a US$4.360 la onza, aunque llegó a tocar los US$4.500.

Así, durante 2025 el precio internacional del oro aumentó 63,7%, mientras que el valor de la plata trepó el 148% en todo el año pasado.