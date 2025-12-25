Petróleo y gas en Vaca Muerta: un tren que avanza a toda velocidad pero que podría tener un freno inesperado

Si hay una actividad económica que en este 2025 dio un giro y se volvió en imán de inversiones, sin dudas fue formación no convencional de petróleo y gas en Vaca Muerta . Con su mayor parte ya en producción en la provincia de Neuquén, las expectativas están puestas ahora en el desarrollo del área norte en la provincia de Mendoza.

Vaca Muerta ya no es una promesa, es una realidad. Representa hoy el 60% de producción de petróleo a nivel nacional y el 50% de la de gas natural y avanzan inversiones millonarias como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que llevará el crudo desde la roca madre en Neuquén hasta el puerto de San Antonio Este en el Atlántico, a lo largo de 437 km. Es un proyecto liderado por YPF , Vista, Chevron, Shell, Vista, Pluspetrol, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía .

También están en curso los proyectos Duplicar y Duplicar Norte de Oldelval (Oleoductos del Valle) y sigue en carpeta la exportaciones de GNL (gas natural licuado) que requerirá la construcción de una planta de licuefacción, tras un acuerdo que ya firmaron YPF, la italiana ENI y ADNOC de Emiratos Árabes Unidos. Es una inversión que tendrá un piso de US$ 20.000 millones.

Pero todo esto podría quedar en suspenso, incluso retrasarse de manera dramático si no se logra revertir una de las principales preocupaciones que empieza a crecer en el sector, la falta de personal especializado.

Durante la último edición de ProPymes, el encuentro que todos los años reúne a la cadena de valor del Grupo Techint , pequeñas y medianas empresas proveedoras de las cuatro empresas del mayor conglomerado industrial del país ( Tenaris , Ternium , Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción ), Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, aseguró que " Vaca Muerta es posible porque hay industria nacional" pero dejó entrever que habrá una gran demanda de ingenieros , técnicos y personal capacitado.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, considera que el rol del entramado pyme es esencial para el ritmo de crecimiento y producción que alcanzó Vaca Muerta, pero advirtió por la necesidad de personal calificado.

En este sentido, en el sector corre un dato que alarma: Vaca Muerta necesita más ingenieros de los que existen en el país. Esto se da en un contexto en el que la demanda laboral supera al número de jóvenes que egresan de las universidades.

Una cifra que circula es que entre todas las operadores presentes en la formación requerirán unos 43.000 nuevos puestos de trabajo, la mayor parte, altamente capacitado, lo que se ha constituido en un "enorme cuello de botella de la cuenca", señala un informe de Más Energía (+e).

En contraste, también hay numerosos profesionales que no logran insertarse en esta industria. No hay match entre oferta y demanda, y eso es así por varias razones.

Sueldos siderales

“Trabajo hay. Lo que pasa es que no son los trabajos que todos soñamos o en los que todos ganamos una fortuna. Ahí está el tema”, señaló María de los Ángeles Montiel, directora de Nova RR.HH en diálogo con +e.

Vaca muerta gasoducto Néstor Kirchner Telam

La experta destaca que hay una cuestión de expectativas y de distorsión salarial, dado que en la industria existe la idea de que sólo por tratarse de empleos en la industria petrolera los sueldos deben ser siempre muy elevados.

Aquí las dos puntas de la oferta, cada una a su manera genera obstáculos a la hora de cerrar una contratación. En el caso de los jóvenes profesionales, hay una sobrerreacción en la pretensión salarial inicial. “Cuando buscamos perfiles junior, los chicos vienen con una pretensión económica igual o superior a gente con años de carrera. Creen que el título les da acceso directo a sueldos desorbitantes”, apunta Montiel.

Pero el tema más complejo es con el perfil senior, con foco en ingenieros con años en la industria y alta capacitación. “Si están cómodos en su empresa, ni siquiera escuchan una oferta”, anticipa la experta.

Guerra de talentos

Y un dato más que da cuenta de lo que vive el sector, una verdadera "guerra" por el personal entre las petroleras y empresas de servicios petroleros.

“Las empresas nos estamos 'robando' personal. Cuando una firma no es de renombre, le cuesta muchísimo cubrir los puestos”, advierte Montiel ante la pregunta de Más Energía.

Y agrega: “Muchas veces hago ofertas de 5 o 6 millones de pesos y me dicen que no, porque no pueden mantener el estilo de vida. ¿Está bien o mal? No lo sé, pero lo entiendo. Si vos estás acostumbrado a vivir con 10, no te amoldas fácilmente a vivir con la mitad. Vas a salir a buscar un trabajo de 10. Que es eso lo que pasa”, remató.