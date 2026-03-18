Pese al repunte en las bolsas globales, el petróleo se consolida arriba de los US$100

Mientras que las bolsas de Asia, Europa y los futuros de Wall Street se mueven al alza, el petróleo no floja y se consolida arriba de los US$100 el barril debido a la persistencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Aunque los mercados continúan en vilo y se mueven al compás de los acontecimientos en la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, mientras los mercados internacionales repuntan, las preocupaciones giran en torno al suministro de energía, en especial del crudo.

En ese contexto, pese a una baja inicial, el petróleo Brent de referencia para Europa cotiza a US$108 el barril, así se consolida arriba de los US$100.

Por su parte, el crudo estadounidense WTI cotiza con un retroceso del 0,7% hasta los US$94,80.

"El precio de la energía se mantiene al alza ante la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz, y los nuevos ataques que se producen entre Estados Unidos e Israel contra Irán", sostiene el sitio financiero Investing.

Los mercados se recuperan

En Europa, los principales índice abren con avances. El Euro Stoxx 50 sube 0,9%. Al tiempo que lo principales de referencia de Alemania, Francia y el Reino Unido trepan 0,8%, 1% y 0,3%, respectivamente.

En tanto, los futuros de los principales índices de Wall Street anticipan una rueda en verde en las operaciones del premarket. El S&P 500 y el Dow Jones avanzan 0,4% y el Nasdaq, 0,6%.

En el mercado asiático, el Nikkei cerró con una suba de 2,8%.