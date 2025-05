Patentamientos: sorprende la cantidad de autos que esperan vender este año

Autos: las proyecciones para el mercado automotor

Ayer se conoció un informe de la consultora ABECEB – muy cercana al sector automotor – que proyecta un mercado de 700.000 unidades. Es, hasta ahora, la estimación más optimista.

Por el lado de las terminales agrupadas en ADEFA, el volumen de mercado esperado – cuando hablan en "on" es de 600.000 unidades. Tal vez, 620.000, pero no más. Sin embargo, cuando se habla en "off", hay quienes reconocen que esperan un mercado mayor.

Una automotriz tiene elaborado un informe interno que prevé un volumen de patentamientos de 640.000 unidades, sin contar vehículos pesados. Se está acercando a la cifra que publicó ABECEB.

De todas formas, el informe de la consultora sorprendió incluso a algunas automotrices por la cifra tan elevada y hoy, en algunas oficinas, están analizando los datos para entender ese pronóstico.

El último informe privado que circuló hace 15 días, entre los socios de ADEFA, hablaba de un mercado máximo de 617.000 unidades. En dos semanas, subió a 700.000.

La estimación se basa en ese crecimiento del acumulado anual, en cuanto a patentamientos, es de 81,4%. Con un mercado de 2024 de 410.000 vehículos, la proyección anual confirmaría los datos de ABECEB, pero esto sería si se mantiene el actual ritmo de crecimiento.

En los primeros días de mayo, en las concesionarias sintieron una baja de la demanda. El volumen de los boletos que se hicieron estaba por debajo de lo esperado. Los boletos son las operaciones nuevas que se van haciendo, mientras que los patentamientos reflejan operaciones realizadas antes. Hay una diferencia de tiempo. Sin embargo, como mayo tiene un día hábil más que abril, terminará compensando el número final. A fuerza de descuentos, lograron cambiar esa tendencia y el mes cerrará mejor de lo iniciado.

Claro que en las concesionarias se quejan por la baja de la rentabilidad. "Parece un piano que cae desde un quinto piso", ejemplificó el dueño de una concesionaria. La naturaleza es sabia y compensa. Después de años de rentabilidad récord, con sobreprecios abultados, ahora les toca poner. El mercado parece la selva y unos se quieren comer a otros.

La "guerra de precios" es una buena noticia para los consumidores. Es cierto que hay sectores que no pueden acceder a un 0km, pero los números muestran que hay más gente que hace un año que lo está haciendo. Si en 2025 se van a vender 250.000 0km que en 2024, es un dato incontrastable. La realidad de uno no quiere decir que sea la de todos. Alguien está comprando los autos.

A este pronóstico positivo, hay que sumarle lo que puede generar la flexibilización de los controles de los dólares bajo el "colchón". En algunas concesionarias, aseguran, ya hay consultas de interesados por sacar sus ahorros y estiman que esto puede hacer subir el número de patentamientos.

También, algunos dealers hacen pronósticos sobre los próximos dos años y aventuran que, a este ritmo y con las actuales condiciones económicas, pensar en un mercado de un millón de unidades no es descabellado. No es la primera vez que se sueña con ese número, pero nunca se llegó. Lo más cerca fue en 2013 y 2017, cuando se superaron los 900.000 0km.

En cuanto al ranking de marcas y modelos del mes, no hay muchas novedades. Toyota desplazó a Volkswagen y ya es la marca más vendida de lo que va del 2025. En cuanto a modelos, en mayo está firme el Toyota Yaris en el primer puesto, y los tres lugares restantes se los disputan Hilux, Fiat Cronos y Peugeot 208. En estos tres días finales, puede cambiar ese orden. En tanto, por ahora, la pickup Volkswagen Amarok está arriba (por 110 unidades) de la Ford Ranger. Final incierto.