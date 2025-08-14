Paritaria vitivinícola: cuánto pidió el gremio y cómo sigue la negociación

Los trabajadores vitivinícolas y las cámaras empresarias tuvieron una primera reunión donde se presentó una propuesta preliminar que será analizada.

Los trabajadores de la vitivinicultura argentina comenzaron a definir su futuro salarial. En la jornada del miércoles tuvo lugar la primera reunión de la paritaria 2025 entre representantes gremiales y del sector bodeguero. Allí se presentó una primera propuesta que será discutida de cara a una segunda reunión hacia finales del mes de agosto.

El encuentro reunió a la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) y las cámaras empresarias del sector bodeguero y de viña. Allí, el gremio planteó un aumento del 2% mensual y una suma no remunerativa de $20.000 durante los próximos seis meses.

Según explicó el secretario de prensa de Foeva, Daniel Romero, el reclamo busca “acompañar la inflación real y el costo de la canasta básica, que están muy por encima de los límites que impone el Gobierno nacional”. Sin embargo, advirtió: “Las cámaras vitivinícolas toman la palabra del Gobierno de que la inflación es baja, pero eso no se condice con la realidad diaria de los trabajadores. Así es imposible negociar un aumento”.

De acuerdo a la versión del representante del gremio vitivinícola, los trabajadores vienen de un año donde estuvieron varios meses sin actualizaciones. “El año pasado estuvimos seis meses sin aumento porque las cámaras se ampararon en un índice oficial del 2% para frenar cualquier ajuste”, planteó Romero.

Negociaciones salariales en marcha Como lo marcaron desde Foeva, la discusión salarial se complica por la multiplicidad de actores: el sector bodeguero está representado por diez cámaras y el de viña por nueve, lo que genera dos mesas con realidades productivas distintas y condicionamientos cruzados.