OSDE se asocia a Vetify para sumar a su programa de beneficios cobertura veterinaria a mascotas

La prepaga OSDE se asoció con la especializada en salud para mascotas Vetify para incorporar servicios de atención veterinaria a su cartilla. Se trata de un servicio adicional al programa de beneficios Más OSDE, con el que todos los afiliados de la prepaga podrán acceder a descuentos o membresía sin cargo a servicios de Vetify, según el plan contratado.

El beneficio estará disponible a través de la aplicación de la prepaga y podrá activarse de manera voluntaria. Los afiliados tendrán un 30% de descuento durante los primeros 3 meses y un 10% a partir del cuarto mes en cualquiera de los planes ofrecidos por Vetify. En tanto, los socios del plan Flux de entre 18 y 35 años y los titulares de los planes 450 y 510 podrán acceder a una membresía especial de Vetify durante un año sin cargo.

Crece el mercado de servicios para mascotas La iniciativa se vincula con el crecimiento de los servicios destinados al cuidado de mascotas en Argentina. Según los datos difundidos por las compañías, 8 de cada 10 hogares del país conviven con un perro o un gato, lo que amplió la demanda de prestaciones vinculadas con la salud y el bienestar animal.

La alianza entre OSDE y Vetify se inscribe en esta tendencia. Las empresas comenzaron a incorporar prestaciones para mascotas dentro de sus propuestas comerciales y programas de beneficios, en respuesta a la mayor demanda de los hogares.

En este escenario, la atención veterinaria se suma a las estrategias de fidelización y diferenciación de compañías. La cobertura busca atender desde controles de rutina hasta consultas y situaciones de emergencia, con previsibilidad frente a gastos veterinarios que pueden aumentar ante la necesidad de estudios, cirugías, internaciones o tratamientos.