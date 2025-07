Nueva tendencia en Wall Street: invertir en robots

Pero Musk no está solo. Luke Lango de InvestorPlace, comulga con esa tesis y no duda en calificar el momento actual como “una oportunidad de inversión generacional”, impulsada por el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) y la robótica. En su informe “Musk Is All In on Robots: Why You Should Be, Too”, Lango argumenta que el ritmo de maduración tecnológica es tan vertiginoso que el robot humanoide Optimus podría acabar generando más de u$s10 billones en ingresos, cambiando por completo el panorama laboral global.