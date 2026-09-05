Norton, Bianchi y la bodega de Bulgheroni se renuevan: fuertes cambios en sus cúpulas

En medio de un contexto desafiante para la vitivinicultura argentina, grandes compañías del sector arrancaron el mes de septiembre con renovaciones en sus equipos de conducción. Algunas como Bodega Norton , Bodegas Bianchi, Grupo Avinea o Altos Las Hormigas concretaron cambios en posiciones estratégicas de sus estructuras, con movimientos que involucran tanto la conducción operativa como el área enológica.

Uno de los principales movimientos ha sido el desembarco de Silvio Alberto en Bodega Norton, después de casi diez años en Bodegas Bianchi. El enólogo asumió como COO (Director de Operaciones) y tendrá bajo su responsabilidad la operación de la bodega y sus fincas.

Alberto llegó a Bianchi en 2017 como responsable de Agronomía y Enología y Chief Winemaker, desde donde lideró el desarrollo vitícola y enológico de la compañía. Su trayectoria profesional también incluye pasos por Rutini, Navarro Correas, Andeluna, DiamAndes y Achával-Ferrer.

En su despedida, el enólogo destacó el cierre de una etapa de casi una década en Bianchi. “Fueron años de muchísimo trabajo, aprendizaje, desafíos y, sobre todo, de una enorme pasión por hacer grandes vinos”, expresó en una publicación en redes sociales.

Ahora, su función en Norton estará concentrada en la operación de la compañía y sus fincas. En paralelo, David Bonomi continuará como asesor enológico y Chief Winemaker , con foco en los vinos de alta gama y reporte directo al CEO.

El movimiento forma parte, según explicó la compañía, de su proceso de transformación y rearmado estratégico del negocio de cara al futuro.

Un efecto dominó

La salida de Alberto abrió, a su vez, un nuevo capítulo en Bodegas Bianchi, que anunció el regreso de Sergio Pomar como Chief Winemaker and Viticulture, con responsabilidad sobre el liderazgo del equipo enológico. Pomar ya había trabajado en la compañía luego de sus primeros años de carrera en la Patagonia, donde pasó por proyectos como Bodegas del Fin del Mundo y Malma. Tras aquella primera etapa en la empresa nacida en San Rafael, continuó su carrera profesional y amplió su experiencia enológica.

El nuevo responsable del equipo de Enología es egresado con honores de la Universidad Juan Agustín Maza y fue ganador del concurso Winemaker Sub 40. Como comunicaron desde Bianchi, su regreso se produce con el objetivo de trabajar sobre la evolución de los vinos de la compañía y, especialmente, sobre sus líneas de alta gama.

“Volver a Bianchi es una enorme satisfacción y, al mismo tiempo, un gran desafío”, señaló Pomar. Según explicó, regresa después de algunos años de aprendizaje y experiencias que le permitieron ampliar su mirada sobre el vino argentino.

Entre sus principales objetivos estará profundizar el trabajo sobre la identidad y expresión de los distintos terroirs que integran el portfolio de Bianchi, con especial foco en los segmentos de alta gama.

El mundo “corpo” también se mueve en el vino

Otro de los movimientos que se produjo durante los últimos días es en Grupo Avinea, el conglomerado de bodegas que pertenece a Alejandro Bulgheroni, donde Franck Noguiez asumió como gerente general en reemplazo de Rafael Calderón, quien dejó la compañía después de tres años en el puesto.

El ejecutivo francés, ingeniero agrónomo y enólogo, tendrá a su cargo la parte operativa del grupo, al tiempo que conservará su función como gerente técnico de Argento, Pacheco Pereda y Otronia.

Noguiez, oriundo de Burdeos, cuenta con más de 25 años de experiencia en la elaboración de vinos en Francia, Argentina, Chile y California. Su llegada a la conducción de Avinea tiene entre sus objetivos profundizar el proceso de reestructuración llevado adelante durante la gestión de Calderón.

Dentro de los desafíos inmediatos aparece el posicionamiento de Viña Artesano, la línea de alta gama surgida del proyecto MatrizViva. El desarrollo dio lugar a cinco vinos de alta gama, tres de los cuales fueron lanzados en el Reino Unido durante 2025: Nassella, de Gualtallary; Achillea, de Paraje Altamira; y Gazania, de Alto Agrelo.

A la agenda de Noguiez se suma también el desarrollo de Otronia, el proyecto de Avinea en Sarmiento, Chubut. La bodega produce vinos orgánicos en esa zona y en los últimos años obtuvo reconocimientos internacionales para sus Pinot Noir, Chardonnay y Merlot.

Antes de asumir en Avinea, Noguiez lideró las operaciones de Château Suau y Château de Langalerie, en Francia, ambas pertenecientes a Alejandro Bulgheroni Family Vineyards. Allí estuvo a cargo de la gestión vitícola orgánica, la producción y los procesos de certificación.

Nuevos rumbos

Otro de los enólogos que ha decidido cambiar de rumbo a partir de este mes de septiembre es Federico Gambetta. Tras seis años como director técnico de Altos Las Hormigas decidió cerrar esa etapa para dedicarse a ser viticultor de su propio proyecto Los Rayos, enfocado principalmente en Mendoza, pero con viñedos en Buenos Aires y Chubut.

Referente de su generación, durante su paso por la bodega mendocina, Gambetta logró potenciar el viñedo Jardín de Hormigas, en Paraje Altamira, desde donde se desarrollaron etiquetas como Meteora y Los Amantes. Incluso, logró consagrar un vino “perfecto” con Altos Las Hormigas Jardín Las Hormigas Los Amantes 2021, que durante 2024 fue puntuado con 100 puntos por parte de Tim Atkin.

Como adelantó en una entrevista con Forbes Argentinas, su proyecto central pondrá el foco en los terroirs de Paraje Altamira y Gualtallary, pero también saldrá de las zonas tradicionales con la exploración de Balcarce y Trevelin.