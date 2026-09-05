Atención productores: alertan sobre posibles heladas en Mendoza durante los próximos días

Durante la madrugada de este domingo, la temperatura podría descender por debajo de los 0° en los oasis productivos de la provincia, provocando heladas parciales y afectando a los cultivos que se encuentran en etapa de floración. Así lo advirtieron desde la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza.

Según precisaron desde el organismo, para la madrugada del domingo 6 de septiembre se esperan temperaturas bajo cero en Luján de Cuyo, Santa Rosa, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y General Alvear.

Además, las temperaturas por debajo de los 0° también podrían aparecer durante las primeras horas del lunes 7 de septiembre, afectando a distritos de Luján de Cuyo, Lavalle, Maipú, Santa Rosa, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y General Alvear.

Se aconseja mantener el suelo limpio de malezas, húmedo y compacto. El suelo desnudo y húmedo retiene más calor durante el día y lo libera de noche; por el contrario, la presencia de malezas o el suelo suelto incrementan el riesgo de daño.

Además, es fundamental mantenerse informado sobre la evolución de la temperatura mediante instrumentos de medición ubicados correctamente en las fincas, o bien siguiendo los datos agrometeorológicos oficiales publicados en la web de AEMSA.

De esta manera, el monitoreo de la temperatura es clave para determinar el momento exacto de puesta en marcha de sistemas de control activo como riego por aspersión, calefactores o torres de ventilación.

Desde el Gobierno recordaron a los productores que se encuentra prohibida la quema de neumáticos como método antihelada, ya que es una práctica ineficiente y genera la emisión de gases altamente tóxicos para la salud y el medio ambiente.