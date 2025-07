Ni la suba de tasas logró frenar al dólar: ya supera los $1.300

En un intento adicional por calmar las expectativas, el Gobierno intervino en el mercado de futuros, donde se movieron US$ 1.440 millones, casi el triple del volumen operado en el segmento contado, que apenas superó los US$ 545 millones. A esto se suma una estrategia silenciosa de acumulación de reservas: en el último mes, se habrían comprado unos US$ 1.000 millones “en bloque”, fuera del radar del mercado cambiario.

Reservas del Central

Gracias a estos movimientos y al ingreso de un préstamo por US$ 314 millones de la CAF (Corporación Andina de Fomento), las reservas brutas del Banco Central escalaron a US$ 40.387 millones, registrando un incremento diario de US$ 554 millones.

Mientras tanto, en la Bolsa porteña el índice Merval repuntó un 2,1%, con mayoría de acciones en alza. No ocurrió lo mismo en Wall Street, donde los ADR argentinos cerraron con predominio de pérdidas. El retroceso más marcado fue para Supervielle, con una caída del 1,9%.

Por otro lado, los bonos soberanos en dólares mostraron una jornada positiva, especialmente el GD35 (+0,9%), el GD30 (+0,8%) y el GD41 (+0,5%). Esta reacción se da luego de que la calificadora Moody’s mejorara la nota de la deuda argentina. Sin embargo, el riesgo país continúa elevado y se mantiene en torno a los 770 puntos básicos.