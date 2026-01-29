Multas récord: cuánto aumentan las sanciones con la Ley de Inocencia Fiscal
La Ley de Inocencia Fiscal elevó hasta 1.100 veces las multas por incumplimientos tributarios y modificó el régimen sancionatorio para personas y empresas.
Los cambios introducidos por la Ley de Inocencia Fiscal, vigente desde el primer día hábil de 2026, ya comenzaron a hacerse notar. La reforma impulsada por el Gobierno nacional elevó de manera significativa los montos de las multas aplicables a quienes incumplen deberes formales ante la administración tributaria, como la omisión en la presentación de declaraciones juradas.
Entre los puntos centrales de la norma se destaca la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, que permitirá operar sin controles permanentes sobre la situación patrimonial, con un tope de adhesión de hasta $10.000 millones y sin la exigencia de declarar cambios patrimoniales o justificar consumos.
Asimismo, dispone aumentos en determinadas sanciones que alcanzan hasta 1.100 veces los montos vigentes hasta ahora. Un cuadro comparativo permite dimensionar la magnitud del salto, que redefine el mapa de riesgos fiscales para contribuyentes individuales y empresas.
Uno por uno, los nuevos valores de las multas
Según lo establece la Ley 11.683 de Procedimientos Tributarios, actualizada tras la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal, los montos de las sanciones quedaron definidos de la siguiente manera, según el tipo de infracción:
Omisión de presentación de declaraciones juradas (para personas humanas):
Antes: $200
Ahora: $220.000
Omisión de presentación de declaraciones juradas (para personas jurídicas):
Antes: $400
Ahora: $440.000
Omisión de declaraciones juradas informativas (para personas humanas):
Antes: $5.000
Ahora: $5.000.000
Omisión de declaraciones juradas informativas (para personas jurídicas):
Antes: $10.000
Ahora: $10.000.000
Omisión de declaración informativa sobre transacciones con sujetos del exterior (para personas humanas):
Antes: $10.000
Ahora: $11.000.000
Omisión de declaración informativa sobre transacciones con sujetos del exterior (para personas jurídicas):
Antes: $20.000
Ahora: $22.000.000
Incumplimientos generales de deberes formales:
Antes: entre $150 y $2.500
Ahora: entre $150.000 y $2.500.000
Incumplimientos agravados de deberes formales:
Antes: $45.000
Ahora: $35.000.000
Incumplimiento de requerimientos de ARCA:
Antes: entre $500 y $45.000
Ahora: entre $500.000 y $35.000.000
Valor mínimo de los bienes y servicios para aplicar clausura
Asimismo, a partir de la Ley de Inocencia Fiscal, el valor mínimo para la procedencia de la sanción de clausura pasó de $10 a $20.000
Dicho valor no constituye una multa, sino un umbral económico que debe superarse para que la autoridad fiscal pueda aplicar la sanción de clausura. En la práctica, establece el monto a partir del cual una infracción habilita el cierre temporario del establecimiento, con el objetivo de evitar clausuras por operaciones de escasa relevancia económica.