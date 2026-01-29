Multas récord: cuánto aumentan las sanciones con la Ley de Inocencia Fiscal

La Ley de Inocencia Fiscal elevó hasta 1.100 veces las multas por incumplimientos tributarios y modificó el régimen sancionatorio para personas y empresas.

Los cambios introducidos por la Ley de Inocencia Fiscal, vigente desde el primer día hábil de 2026, ya comenzaron a hacerse notar. La reforma impulsada por el Gobierno nacional elevó de manera significativa los montos de las multas aplicables a quienes incumplen deberes formales ante la administración tributaria, como la omisión en la presentación de declaraciones juradas.

Entre los puntos centrales de la norma se destaca la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, que permitirá operar sin controles permanentes sobre la situación patrimonial, con un tope de adhesión de hasta $10.000 millones y sin la exigencia de declarar cambios patrimoniales o justificar consumos.

Asimismo, dispone aumentos en determinadas sanciones que alcanzan hasta 1.100 veces los montos vigentes hasta ahora. Un cuadro comparativo permite dimensionar la magnitud del salto, que redefine el mapa de riesgos fiscales para contribuyentes individuales y empresas.

Cómo serán los nuevos montos de las multas tras la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal. Uno por uno, los nuevos valores de las multas Según lo establece la Ley 11.683 de Procedimientos Tributarios, actualizada tras la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal, los montos de las sanciones quedaron definidos de la siguiente manera, según el tipo de infracción:

Omisión de presentación de declaraciones juradas (para personas humanas):