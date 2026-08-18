Mercados en alerta: el riesgo país arrancará la jornada en los 489 puntos básicos

El riesgo país volvió a subir y este martes arrancará en los 489 puntos básicos, su nivel más alto desde el 10 de junio, luego de una jornada marcada por la caída de los bonos soberanos en Wall Street y un escenario internacional de mayor volatilidad. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 15 unidades, lo que representa una suba cercana al 3,1% respecto del cierre anterior.

La suba del riesgo país se produjo mientras los bonos de la deuda pública argentina operaron en baja en Nueva York , con retrocesos de hasta 0,8%. Los títulos soberanos en dólares acumulan así una evolución negativa durante agosto, mientras el indicador de JP Morgan ya registra un incremento superior al 12% en lo que va del mes.

El movimiento refleja un mayor nivel de cautela entre los inversores respecto de los activos argentinos. El riesgo país mide el diferencial de rendimiento que los mercados exigen a la deuda de un país frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y funciona como una referencia del costo de financiamiento y de la percepción de riesgo sobre la economía.

La presión sobre los activos argentinos se dio en una jornada complicada para los mercados internacionales. La incertidumbre vinculada al conflicto en Medio Oriente volvió a impulsar el precio del petróleo , que se acercó a los US$90 por barril, generando nuevas preocupaciones sobre la evolución de la inflación y las tasas de interés a nivel global.

En este contexto, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron un comportamiento dispar, aunque las acciones vinculadas al sector energético encontraron respaldo en el incremento del precio del crudo.

Feriado y sin operaciones en Buenos Aires

En el mercado local no hubo actividad debido al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Tampoco se registraron operaciones cambiarias formales, por lo que la referencia del dólar surgió del mercado informal.

En ese segmento, el dólar blue se negoció en torno a los $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

Con el riesgo país en 489 puntos, el mercado argentino volvió a quedar bajo la lupa de los inversores internacionales, en un contexto en el que la evolución de los bonos soberanos y las señales externas serán determinantes para definir si el indicador consigue estabilizarse o continúa acercándose a la barrera de los 500 puntos básicos.