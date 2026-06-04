Mercado Libre inauguró un nuevo centro logístico en Tigre con 900 nuevos empleos

Mercado Libre puso en marcha un nuevo centro logístico de última milla en la localidad bonaerense de Don Torcuato , partido de Tigre , como parte de su estrategia de ampliación de infraestructura para acompañar el crecimiento del comercio electrónico en Argentina. La iniciativa demandó una inversión de US$ 1,3 millones y contempla la creación de cerca de 200 empleos directos y más de 700 indirectos.

La nueva instalación cuenta con una superficie de 11.000 metros cuadrados y se encuentra operativa desde abril de este año. Según informó la empresa, posee capacidad para procesar hasta 60.000 paquetes diarios durante períodos de alta demanda y hasta 1,5 millones de envíos por mes.

El centro es operado en conjunto con la firma logística Loginter y está destinado a fortalecer la distribución de productos en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde allí se abastece a los municipios de Tigre, San Fernando, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Isidro y otras localidades cercanas.

La inauguración contó con la participación del intendente de Tigre, Julio Zamora, quien recorrió las instalaciones junto a Adrián Ecker, vicepresidente de Commerce y Country Manager de Mercado Libre Argentina.

Durante la visita, Ecker destacó que la inversión forma parte de un plan más amplio de expansión logística que la compañía desarrolla en distintas regiones del país. “Estas inversiones nos permiten ampliar nuestra capacidad operativa, acelerar los tiempos de entrega y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para miles de personas y pymes”, afirmó.

Por su parte, Zamora señaló que la apertura representa una nueva inversión productiva para el distrito y remarcó el acompañamiento del municipio durante el proceso de habilitación. También destacó la participación de Loginter en el desarrollo del proyecto.

La puesta en funcionamiento de este nuevo centro se suma a otras iniciativas anunciadas recientemente por Mercado Libre para ampliar su red logística en Argentina. Entre ellas se encuentran la incorporación de nuevos espacios de almacenamiento y la expansión de los envíos aéreos, medidas orientadas a incrementar la cobertura territorial y reducir los tiempos de entrega.