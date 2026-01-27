Mendoza se abre paso en un exótico destino en la feria de alimentos más grande del mundo

Empresas de la provincia de Mendoza están por estos días participando de la Gulfood 2026 , una de las ferias de alimentos más importantes del mundo . Realizada en Dubai, es una plaza clave para abrirse paso y para ampliar las conexiones con Asia, África y Europa.

En esta oportunidad se realizará por primera vez en dos sedes simultáneas: el Dubai World Trade Centre (DWTC) y el Dubai Exhibition Centre (DEC) en Expo City. Gulfood se consolida como una plataforma clave para los negocios internacionales, funcionando como una de las principales puertas de acceso al mercado del Golfo Pérsico y la India, entre otros. La estratégica ubicación de Dubái como hub logístico y comercial, con conexiones directas hacia Asia, África y Europa, amplía de manera significativa el alcance regional y global de la feria.

En esta nueva edición, el evento se expande hacia Dubai Expo City, donde se reúnen los principales actores de los ecosistemas alimentarios globales y se da lugar a sectores estratégicos como retail, agrotecnología, logística, inteligencia artificial, startups e innovación digital, con el objetivo de potenciar oportunidades en toda la cadena de suministro. En paralelo, el Dubai World Trade Centre continua siendo el epicentro de las grandes marcas de alimentos y bebidas , con una presencia ampliada de los sectores lácteos, carnes, aves, mariscos, bebidas, grasas y aceites, consolidando un entorno dinámico que combina escala, innovación e influencia comercial.

En este contexto, Argentina cuenta con un pabellón nacional de más de 1.100 metros cuadrados, distribuido en los sectores Pulses & Grains y World Food en el Dubai Exhibition Centre, y en los sectores Beverages, Lácteos y Startups en el Dubai World Trade Centre. Allí, empresarios mendocinos exhibirán sus productos

Al respecto, Gerardo Arribas, responsable del Área de Alimentos de ProMendoza, quien acompaña a las pymes locales, destacó la relevancia estratégica del evento: “Gulfood es una feria que crece año a año a pasos agigantados. Es la principal feria de alimentos de Medio Oriente y reúne a los principales importadores de la región, además de compradores de África y Asia, especialmente de India. Aquí comienzan a definirse precios de productos clave para Mendoza y Argentina, como la nuez, la ciruela deshidratada y otros alimentos deshidratados”.

Asimismo, Arribas señaló que la participación mendocina apunta a seguir ampliando oportunidades comerciales: “Desde el año pasado comenzamos a trabajar con una plataforma logística comercial que ya nos permitió obtener resultados positivos en productos como nueces, cerezas, duraznos y frutas frescas en general. Esto nos abre mercados donde antes se operaba poco o directamente no se exportaba, generando nuevas oportunidades para nuestras empresas. Además, con el titular de esta plataforma, que se ha convertido en un socio muy importante para Mendoza, estamos trabajando en proyectos de desarrollo para la alfalfa, producto que tiene mucha potencialidad desde Mendoza y que este operador ya maneja en Medio Oriente lo que es una gran oportunidad”.

Finalmente, el funcionario remarcó que el crecimiento sostenido de la feria refuerza las expectativas: “Gulfood ha crecido tanto que debió dividirse en dos sedes. Esto amplía las posibilidades y nos permite acceder a mercados que antes no estaban en el radar, consolidando la presencia de Mendoza y Argentina en el comercio internacional de alimentos”.