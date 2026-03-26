Marolio suma inversiones y anuncia la construcción de un nuevo centro logístico

La empresa alimenticia Marolio anunció nuevas inversiones en Buenos Aires con la construcción de un centro logístico de distribución en el polo industrial de General Rodríguez, con el objetivo de ampliar su capacidad productiva y fortalecer su red logística. Con esta inversión sumarán en total cerca de 700 nuevos puestos de trabajo.

El proyecto fue confirmado por el empresario Víctor Fera por la red X quien destacó el compromiso de la compañía con el país. “Orgullosos de invertir en Argentina con un nuevo centro de distribución, finalización de la planta de vinagre y molinos de trigo en General Rodríguez. Comenzamos con los trámites de inicio de obra de construcción en el Municipio, así generamos ya 200 puestos de trabajo y luego 500 más”, expresó el empresario.

fera La obra le permitirá diversificar la oferta de productos y consolidar el posicionamiento de la empresa en el mercado local.

Inversiones en todo el país Marolio, una de las marcas más reconocidas del país, comercializa más de 800 productos que abarcan desde alimentos básicos hasta conservas y bebidas. Su historia se remonta a la década de 1950, cuando fue fundada por el inmigrante italiano Felipe Marvaso. El nombre de la empresa surge de la combinación de las primeras letras de su apellido con la palabra “olio”, en referencia al aceite, su producto inicial.

La compañía fue adquirida en 1984 por Víctor Fera, también dueño de la cadena mayorista Maxiconsumo, quien impulsó su expansión y diversificación.