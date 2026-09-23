Luis Caputo habló tras participar de la ONU: "El nivel de inversiones en la economía real va ser fenomenal"

El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañó al Presidente en su discurso ante la ONU. El funcionario mantuvo en la previa reuniones con inversores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo el rumbo económico del Gobierno y expresó que las políticas que se están llevando a cabo "atraen inversiones en la economía real".

"Eso es lo que el país necesita y el mundo. El mundo necesita todo lo que Argentina hoy tiene en ventaja comparativa que es energía, minerales críticos, alimentos y talento humano", dijo Caputo a TN, a la salida del discurso del presidente, Javier Milei, ante la Asamblea General de la ONU.

"Si la situación mundial se pone más tensa, más van a demandar estas cosas. Nadie quiere ver un shock externo, pero si eso pasa estamos en la mejor posición. Por eso hay tanto interés en invertir en Argentina", agregó el titular del Palacio de Hacienda.

"Hay muchas cosas que van a venir que todavía no se saben. Pero el nivel de inversiones en la economía real va ser fenomenal", continuó el funcionario.

Luis Caputo se reunió con inversores y banqueros El lunes, Caputo se reunió en la gran manzana con inverores y banqueros. El encuentro tuvo lugar en la sede del JP Morgan en Nueva York.