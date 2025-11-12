Luis Caputo adelantó que enviará la reforma laboral al Congreso y proyecta una inflación "internacional"

“Estamos mandando (al Congreso) la reforma laboral, ahora”, dijo Luis Caputo este miércoles. La misma "incluye una baja de 3 puntos en las cargas sociales, y sube fuertemente las deducciones de Ganancias, entre otros puntos”, dijo como esperado broche de oro de la Reunión Anual de la Fundación FIEL , que se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Ministro, que dedicó bastante tiempo a su presentación sobre el “programa económico que viene”, en un salón repleto y ante muchos economistas reconocidos y empresarios, definió este momento como “un punto de inflexión de la historia argentina”.

“Por un lado, esta la ortodoxia económica, está también la decisión política de mantener el orden macroeconómico, pero también esta ratificado ahora el respaldo social”, señaló en referencia al reciente resultado electoral, ante la atenta mirada del titular de la Bolsa, Adelmo Gabbi; y economistas de la talla de Miguel Angel Broda, o José María Dagnino Pastorem, ya que tanto Nicolás Dujovne, como Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo habían participado de una mesa anterior. Obviamente, estos últimos se quedaron a escuchar la palabra oficial.

El discurso de Luis Caputo Ayudado por un clásico PowerPoint, y muy calmo, Caputo fue explicando desde donde se viene pero, más aún, hacia donde se va (según su visión). Algunas de sus afirmaciones fueron: