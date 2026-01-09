Luego de 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur

La decisión del bloque europeo llegó tras décadas de negociaciones y en medio de fuertes resistencias internas, especialmente del sector agropecuario.

Luego de más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea dio luz verde al acuerdo con el Mercosur, lo que da origen a la mayor zona de libre comercio del mundo e incorpora diversas cláusulas destinadas a atenuar el rechazo de los productores agrícolas europeos.

La mayoría de los 27 Estados miembros de la Unión Europea respaldó el acuerdo durante una reunión de embajadores celebrada en Bruselas, pese a la oposición de Francia, Irlanda y otros países que advirtieron sobre su posible impacto en el sector agropecuario, informaron fuentes diplomáticas europeas.

Entre los países que votaron en contra se encuentran Francia, Polonia e Irlanda.