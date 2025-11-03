Los patentamientos de motos siguen en alza: cuáles fueron los modelos más vendidos

Tanto el mercado de los autos 0km como el de motos mostraron crecimiento en el nivel de actividad. La semana pasada, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) había informado que en octubre de 2025 se patentaron 51.982 autos, un crecimiento del 16,9% interanual, comparado con las 44.473 unidades de octubre de 2024.

Si la comparación se realiza contra septiembre se observa una baja del 7,6% ya que en ese mes anterior se habían registrado 56.240 unidades.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 552.484 unidades, esto es un 55,1% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 356.230 vehículos.

Según el presidente de ACARA, Sebastián Beato, "completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia. Durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente".

Ahora, la División Motovehículos de la entidad informó que el número de unidades patentadas durante octubre de 2025 fue de 61.120 motovehículos, esto es una suba interanual del 32%, ya que en octubre de 2024 se habían registrado 46.300 unidades.

Si la comparación es contra el pasado mes se observa una suba del 3,1%, ya que en septiembre de este año se habían registrado 59.310 unidades.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 535.950 unidades, esto es un 38,9% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 385.828 motovehículos.

En cuanto a la participación, no se observan cambios con respecto a septiembre en los primeros puestos. Honda siguió liderando el mercado con 11.988 unidades, seguida por Gilera con 8.217, que llegó a estar cuarta en marzo, y por Motomel, que con 7.422, sigue en la tercera posición. En el cuarto puesto, al revés de lo que pasó en agosto, está ahora Zanella con 5.972 y Keller con 5.377 cierra el top five.

Ránking de modelos

Tampoco se observan modificaciones en cuanto al modelo más patentado, la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, con 6.025 unidades, se mantiene en la cima por tercer mes consecutivo, seguida por la Gilera Smash, con 5.503, que lideró gran parte del año.

Se mantiene en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 4.651, lo que hizo que la Motomel B110, con 3.783 continúe en el cuarto puesto.

La novedad de septiembre, que se mantuvo en octubre, había sido el retorno al top five de la Corven Energy 110 by Corven, que con 3.255 unidades trepó al quinto puesto y allí continua.