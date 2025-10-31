Kawasaki lanza la Z900 y busca afianzarse en el mercado de motos argentino

La marca japonesa Kawasaki introduce en el país la última novedad con la que busca posicionarse en el segmento de las motos de alto rendimiento.

Con los característicos rasgos de diseño Sugomi, la nueva Kawasaki Z900 brinda una experiencia de conducción inmejorable, tanto en ciudad como en ruta.

De la mano del grupo Corven, Kawasaki presentó su nueva moto Z900 buscando posicionarse en el segmento de las motos de alto rendimiento. Con este lanzamiento, la marca introduce en el país la última novedad de su línea Supernaked, un modelo que redefine la categoría al combinar potencia, agilidad y tecnología avanzada, encarnada la filosofía Sugomi de la marca.

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) registró en su último informe que se patentaron 59.056 motos en septiembre, lo que representó una suba de 7,7% mensual y 45,5% interanual.

Mercado de motos En el acumulado del año se vendieron 474.575 motos 0km, lo que representa un crecimiento del mercado de 39,8% respecto al mismo período de 2024, cuando se habían registrado 339.528 unidades. De esta manera, la marca japonesa apuesta por la inserción de un nuevo producto para un mercado en crecimiento.

kawasaki-z900-2 La nueva Kawasaki “La nueva versión incorpora mejoras significativas: un motor de altas revoluciones con mayor torque, un comportamiento más ágil y un paquete electrónico de vanguardia que incluye el primer sistema de navegación giro a giro de la marca”, expresaron desde Kawasaki.

Y agregaron: “Con los característicos rasgos de diseño Sugomi -estilo refinado- la nueva Z900 ofrece una experiencia de conducción incomparable tanto en ciudad como en ruta, heredando el espíritu de sus predecesoras y sumando evoluciones en motor, chasis y equipamiento que elevan el placer de conducción”.