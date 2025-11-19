Los bonos se pintan de verde en Wall Street y el Merval cotiza al alza

Los bonos muestran subas generalizadas en el comienzo de la jornada de este miércoles en Nueva York.

Los bonos se pintan de verde y extienden ganancias en la jornada de este miércoles. Los títulos de la deuda avanzan hasta 0,6% en Wall Street, mientras que las acciones operan con mayorías en suba en Nueva York.

En Wall Street, el Global 2046 (+0,6%) impulsa el optimismo en los bonos . En tanto, los títulos de la deuda bajo legislación local operan en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 601 puntos básicos. La baja del índice que elabora el JP Morgan aumenta las expectativas por la posibilidad de que la Argentina vuelva a emitir bonos soberanos.

Acciones En la plaza local, el Merval muestra en pequeño avance del 0,4%. El mayor índice bursátil del mercado argentino viene alternando subas y bajas en las últimas ruedas.Las acciones del panel líder cotizan mixtas.

Los papeles argentinos muestran subas generalizadas. La principal alza lo registra el ADR de Banco Macro (+2,1%).