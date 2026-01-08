Los bonos retroceden pese al REPO y el Merval extiende caídas en la rueda de este jueves

A pesar de asegurarse los pagos de deuda del viernes, los bonos caen. El riesgo país acompaña el movimiento y sube por encima de los 580 puntos.

El anuncio del REPO con seis bancos internacionales por US$3.000 millones para hacerle frente a los vencimientos del viernes parece no fue suficiente para el mercado. Los bonos cerraron las rueda de ayer bajas y extienden caídas en la rueda de este jueves. Como consecuencia, el riesgo país trepa por arriba de los 580 puntos básicos.

Los bonos en Wall Street operan con caídas de hasta 0,8%, como el caso del Bonar 2038. La deuda bajo legislación local cotiza en la misma sintonía.

El riesgo país continúa al alza y se ubica en 581 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval extiende caídas y baja 0,3% en la rueda de este jueves. Las acciones del panel líder muestran retrocesos en su mayoría, traccionadas por Galicia (-2,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos, con la mayor caída registrada en el ADR de Edenor (-1,1%).