Los bonos cotizan en verde y el Merval avanza en el mercado local
El mercado reacciona positivamente ante la noticia que el Gobierno recomprará deuda con vencimientos 2029 y 2030, y acumulará reservas. Este lunes, los bonos bajo legislación local avanzan hasta 1,6 %, impulsados por el Global 2041. Mientras que las acciones en la plaza local trepan hasta 7%.
En sintonía, el riesgo país perfora los 600 puntos básicos y se ubica en las 596 unidades.
Acciones
En la plaza local, el Merval avanza 3%, luego de cerrar la semana pasada con una caída.
Las acciones del panel líder operan en verde, impulsadas por Transportadora Gas del Norte, que trepa más de 7%.
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.445 en la pizarra del Banco Nación.