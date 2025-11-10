Los bonos cotizan en verde y el Merval avanza en el mercado local

El mercado reacciona ante la noticia que el Gobierno recomprará deuda con vencimientos 2029 y 2030 y acumulará reservas.

El mercado reacciona positivamente ante la noticia que el Gobierno recomprará deuda con vencimientos 2029 y 2030, y acumulará reservas. Este lunes, los bonos bajo legislación local avanzan hasta 1,6 %, impulsados por el Global 2041. Mientras que las acciones en la plaza local trepan hasta 7%.

En sintonía, el riesgo país perfora los 600 puntos básicos y se ubica en las 596 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 3%, luego de cerrar la semana pasada con una caída.

Las acciones del panel líder operan en verde, impulsadas por Transportadora Gas del Norte, que trepa más de 7%.