Los bonos argentinos retroceden y las acciones suben en la primera rueda de la semana

Los bonos comienzan en rojo tanto en Wall Street como en la plaza local. Los ADRs operan con subas.

Los activos argentinos operan dispares en la primera rueda de la semana. Los bonos bajan, tanto en Wall Street como en la plaza local, mientras que las acciones suben en Nueva York. El riesgo país se ubica por encima de los 560 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera con caídas de hasta el 0,5% en Wall Street, traccionada por Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local se mueven en sintonía, con retrocesos de hasta el 0,5% , como en el caso del Global 2038 y el Bonar 2030.

En esa línea, el riesgo país sube y se ubica en 566 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede 0,4%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con mayorías en suba, impulsados por el ADR de Banco Macro (+2,8%).