Los bancarios tienen aumento salarial confirmado: en cuánto quedó el básico inicial

En medio de las negociaciones paritarias que mantienen desde hace meses la Asociación Bancaria (AB) y las cámaras empresarias del sector financiero, se confirmó una nueva actualización salarial que ubica el sueldo básico de los empleados bancarios por encima de los $2 millones.

La medida, que se aplica en línea con la inflación, busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de fuerte presión de precios.

La revisión de las escalas salariales se acordó en el marco de la negociación automática que el gremio que conduce Sergio Palazzo mantiene con las entidades públicas y privadas —incluido el Banco Central—, siguiendo el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Tras esta última ronda, el básico correspondiente a diciembre —que se paga en enero— registra un incremento acumulado del 31,5% en el año, alineado con el costo de vida.

Según el acuerdo, el salario mínimo de un trabajador bancario se desglosa de la siguiente manera:

Es importante destacar que estos valores corresponden únicamente al básico y a la participación en utilidades, sin incluir otros conceptos complementarios como antigüedad, presentismo o títulos, que pueden elevar aún más el ingreso final del trabajador.

bancos santander galicia macro nacion cerrados (4).JPG Los bancarios privados y públicos con aumentos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Desde la Asociación Bancaria se destacó que con este mecanismo de revisión regular se logra que “los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus salarios”, aun frente a la dinámica inflacionaria.

Críticas del gremio a la reforma laboral

Además de la discusión salarial, el titular de La Bancaria aprovechó para cuestionar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, al que definió como un retroceso de más de un siglo en los derechos de los trabajadores. Según Palazzo, la iniciativa oficial no solo “quita derechos y anula la negociación colectiva”, sino que podría favorecer a “negocios vinculados a los sectores más cercanos al poder”.

En su mensaje, el dirigente también advirtió sobre otros puntos del plan oficial, como la posibilidad de que billeteras virtuales puedan abrir cuentas sueldo, algo que —a su juicio— vulnera la ley de identidad financiera y podría dejar expuestos a los usuarios.

Palazzo también vinculó la actual política económica con la pérdida de empleos y el cierre de pequeñas y medianas empresas, sosteniendo que “más de 400 personas pierden su trabajo por día y más de 30 pymes cierran diariamente” desde la asunción de la actual administración.