Llega Experiencia TIIC 2025, la exposición de la tecnología y la innovación en construcción

Organizada por la Cámara de la Construcción, se realizará en Buenos Aires el evento insignia de la innovación y la tecnología para la industria de la construcción.

Buenos Aires será sede de una nueva edición de Experiencia TIIC, el evento insignia de innovación y tecnología para la industria de la construcción organizado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) a través de su espacio TIIC (Transformar e Innovar la Industria de la Construcción).

Será el próximo martes 11 de noviembre, de 12 a 19 hs en el Parque de Innovación bajo el lema “Innovación inteligente: tecnología que construye”. La jornada reunirá a líderes empresariales, startups, emprendedores y referentes del sector para reflexionar sobre el futuro de la industria y las oportunidades que surgen cuando la tecnología se combina con la visión y la colaboración.

Quiénes expondrán en la exposición de Experiencia TIIC 2025 Entre las voces destacadas estarán Mateo Salvatto (Gronplek) y Alejandro Aguirre (Techint E&C), quienes compartirán cómo la innovación puede unir a una empresa y un startup para transformar una industria. También participarán Ximena Díaz Alarcón (Youniversal), quien presentará las tendencias de consumo que marcarán el rumbo del sector, y Martina Rua, periodista especializada en innovación, que invitará a repensar cómo innovar con propósito. La conducción estará a cargo de Jason Mayne, referente en tecnología y comunicación.

Además de las charlas, Experiencia TIIC contará con un espacio de exhibición de startups y soluciones tecnológicas, instancias de networking y propuestas interactivas que permitirán no sólo conocer las últimas tendencias en digitalización, sostenibilidad y productividad aplicadas al sector de la construcción, sino experimentarlas y vivirlas en primera persona.

“Experiencia TIIC es el punto de encuentro entre la industria, la tecnología y las ideas que impulsan el futuro de la construcción”, señalaron desde el equipo de TIIC.