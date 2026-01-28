Licitación: Luis Caputo enfrenta este miércoles $9,4 billones con el foco en conseguir un alto nivel de rollover

El ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá un arranque del año muy desafiante, que se suma al fuerte vencimiento de Bonares y Globales del 9 de enero por US$ 4.200 millones.

El Tesoro enfrenta la segunda licitación en pesos del año. En concreto, buscará este miércoles refinanciar vencimientos por $9,4 billones, la mayor parte de los cuales está en manos de inversores privados. El lunes, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, dio a conocer los instrumentos que ofrecerá en esta jornada.

Entre los papeles a tasa fija se incluyen LECAP y BONCAP con vencimientos que van desde marzo de 2026 hasta enero de 2027. En el segmento indexado por inflación, se licitarán LECER y BONCER con plazos que se extienden hasta junio de 2028. También se ofrecerá un bono ajustado por TAMAR con vencimiento en agosto de 2026.

"Con el foco puesto en sostener un alto nivel de rollover, el Tesoro ofrecerá una canasta diversificada de instrumentos que combina títulos a tasa fija, ajustados por inflación (CER), por tasa TAMAR y atados al dólar oficial. El esquema replica el formato utilizado en las últimas subastas, con el objetivo de adaptarse a los distintos perfiles de cobertura que demanda el mercado", sostuvo lgnacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

También se ofrecerá una letra dólar linked que expira en abril de 2026. "El contexto inmediato sigue siendo desafiante. Durante enero, el Ministerio de Economía ya había concretado dos canjes de instrumentos atados al dólar por casi $6 billones. Sin embargo, una parte significativa de esos compromisos vuelve a concentrarse en febrero, lo que mantiene elevada la presión sobre el corto plazo financiero", agregó Morales.

"Creemos estará demandada la licitación de este miércoles y habrá que ver si el tesoro decide absorber algo de pesos, o simplemente rollear lo que vence. No creemos que haya 'punto anker' en esta licitación, atento a la liquidez que estamos viendo, ya que podría generar una baja abrupta en las tasas o bien que se sobrecaliente el billete. Vencen $9,5 billones y estimamos que habrá un mix de cer , tasa fija y dólar link para cubrir el vencimiento", señaló Nicolás Cappella, analista financiero del grupo IEB.