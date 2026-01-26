El Tesoro sale al mercado con nueva una licitación en pesos, CER y dólar linked

La secretaría de Finanzas que depende del ministerio de Economía, lanzó una nueva licitación de instrumentos del Tesoro.

La Secretaría de Finanzas lanzó un nuevo llamado a licitación de instrumentos del Tesoro Nacional que combina deuda en pesos a tasa fija y variable, títulos ajustados por inflación y una reapertura en dólares linked, en una estrategia que busca diversificar fuentes de financiamiento y administrar vencimientos en el corto y mediano plazo.

En el segmento de tasa fija en pesos, el menú incluye dos Letras del Tesoro Nacional capitalizables (LECAP) de nueva emisión con vencimientos el 16 de marzo y el 31 de julio de 2026, además de la reapertura de la LECAP al 30 de noviembre de 2026 y del Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027, que forma parte del esquema de licitaciones quincenales impulsado por el equipo económico.

A su vez, el Tesoro reabrirá una Letra en pesos a tasa variable atada a la TAMAR, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, instrumento que apunta a captar demanda de inversores que buscan cobertura frente a eventuales movimientos de las tasas de interés del sistema financiero.

Cómo sigue la licitación del Tesoro La oferta se completa con instrumentos ajustados por CER, entre los que se destaca una nueva Letra del Tesoro a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2026, junto a reaperturas de la LECER al 30 de noviembre de 2026 y de los Boncer cero cupón con vencimientos en junio de 2027 y junio de 2028, orientados a inversores que buscan protección frente a la inflación.

En moneda extranjera, el llamado contempla la reapertura de una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026, instrumento que permite cubrirse ante una eventual suba del tipo de cambio oficial sin asumir exposición directa en divisas.