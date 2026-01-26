El Tesoro sale al mercado con nueva una licitación en pesos, CER y dólar linked
La Secretaría de Finanzas lanzó un llamado que incluye nuevas LECAP, reaperturas CER y una Letra vinculada al dólar.
La Secretaría de Finanzas lanzó un nuevo llamado a licitación de instrumentos del Tesoro Nacional que combina deuda en pesos a tasa fija y variable, títulos ajustados por inflación y una reapertura en dólares linked, en una estrategia que busca diversificar fuentes de financiamiento y administrar vencimientos en el corto y mediano plazo.
En el segmento de tasa fija en pesos, el menú incluye dos Letras del Tesoro Nacional capitalizables (LECAP) de nueva emisión con vencimientos el 16 de marzo y el 31 de julio de 2026, además de la reapertura de la LECAP al 30 de noviembre de 2026 y del Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027, que forma parte del esquema de licitaciones quincenales impulsado por el equipo económico.
A su vez, el Tesoro reabrirá una Letra en pesos a tasa variable atada a la TAMAR, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, instrumento que apunta a captar demanda de inversores que buscan cobertura frente a eventuales movimientos de las tasas de interés del sistema financiero.
Cómo sigue la licitación del Tesoro
La oferta se completa con instrumentos ajustados por CER, entre los que se destaca una nueva Letra del Tesoro a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2026, junto a reaperturas de la LECER al 30 de noviembre de 2026 y de los Boncer cero cupón con vencimientos en junio de 2027 y junio de 2028, orientados a inversores que buscan protección frente a la inflación.
En moneda extranjera, el llamado contempla la reapertura de una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026, instrumento que permite cubrirse ante una eventual suba del tipo de cambio oficial sin asumir exposición directa en divisas.
La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del miércoles 28 de enero de 2026, mientras que la liquidación de las adjudicaciones se realizará el viernes 30 de enero. La licitación se efectuará mediante indicación de precio, sin valores mínimos ni máximos, salvo en el caso de las nuevas LECAP, para las cuales se deberá ofertar la tasa efectiva mensual.
Como es habitual, la licitación se dividirá en tramos competitivo y no competitivo. Este último estará destinado a pequeños inversores, con topes de hasta $50 millones en instrumentos en pesos y USD 50.000 en el caso del dólar linked, mientras que el tramo competitivo quedará reservado para inversores institucionales y montos superiores, cuyas ofertas deberán canalizarse a través de agentes registrados ante la CNV.