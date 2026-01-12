Las ventas minoristas de pymes perdieron casi todo lo que ganaron a principio de 2025

Las ventas minoristas pymes tuvieron en el mes de diciembre una caída interanual del 5,2%, con lo que cerró 2025 con una suba acumulada del 2,5%, un número mucho menor a lo que se esperaba a comienzos del año, según el último informe de CAME. Si bien la medición desestacionalizada arrojó un crecimiento del 5,2% respecto de noviembre, el repunte no alcanzó para revertir el deterioro estructural del consumo .

Para dimensionar la crisis de las ventas minorista para las pequeñas empresas, hay que mirar el desarrollo de los últimos dos años. La medición de CAME marco que el año 2024 terminó con una caída del 10%, a pesar del fuerte repunte del mes de diciembre del 17.7%. Esta reacción del final de año continuó en los meses de enero (25,5%), febrero (24%), marzo (10,5%) y abril (3,7%), producto de una base de comparación muy mala de diciembre de 2023 y los primeros meses de 2024.

Pero, desde mayo, la cuenta volvió al terreno negativo y no paró hasta la última medición, con un pico de caída en este mes de diciembre.

El análisis por rubros confirma una firme tendencia recesiva, con seis de los siete sectores relevados en terreno negativo. Las contracciones más pronunciadas se dieron en Bazar y decoración, con un desplome del 15%; Perfumería, que retrocedió 9,8%; y Textil e indumentaria, con una baja del 8,5%. La única excepción fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró un leve crecimiento del 0,8%.

Más de la mitad de los comerciantes (55%), sin embargo, describió una situación de estabilidad interanual en sus negocios. Igualmente, el 27,6% manifestó un empeoramiento de las condiciones, lo que representa una mejora de casi 10 puntos porcentuales respecto de noviembre, lo que refleja el 'respiro' financiero", tras el fin de las corridas contra el dólar y el efecto de las fiestas de fin de año.

Sin embargo, la crisis se nota. El rubro que marca la tendencia como ninguno, el de Alimentos y bebidas, registró una caída de 5,3% interanual, con un desempeño por debajo de los registros históricos. Y aunque los comerciantes destacaron que la liquidez generada luego del cobro del aguinaldo permitió saldar deudas y cumplir obligaciones, advirtieron sobre la fuerte presión sobre la rentabilidad.

En rubros no esenciales, el ajuste fue aún más evidente. Bazar y decoración sufrió una contracción del 15%, con ventas concentradas en artículos de bajo valor y un uso intensivo de tarjetas de crédito y promociones. Textil e indumentaria también cerró diciembre con números rojos, afectado por un consumidor selectivo que priorizó precios y financiamiento.

Expectativas 2026

De cara a 2026, las expectativas combinan cautela y moderado optimismo. El 51,2% de los comerciantes espera una mejora de la actividad, mientras que el 43% prevé un escenario similar al actual y apenas el 5,8% anticipa un empeoramiento. No obstante, la predisposición a invertir sigue siendo baja: el 57,1% considera que el contexto no es adecuado para realizar desembolsos de capital, frente a un 16% que lo ve oportuno.