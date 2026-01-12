Crecieron las fusiones y adquisiciones en 2025, con mayoría de inversores locales y salida de extranjeros
El informe de fusiones y adquisiciones de PwC para 2025 muestra un mercado más dinámico con salida de extranjeros y fuerte participación de empresas locales.
El mercado argentino de fusiones y adquisiciones de empresas(M&A) registró durante 2025 un total de 105 transacciones, por un valor de al menos US$ 7.165 millones, según un informe elaborado por PwC.
En términos de monto operado, 2025 se ubicó como el tercer mayor registro de los últimos diez años, detrás de 2017 y 2024 y en cantidad de operaciones, el mercado mostró un incremento frente a 2024, cuando se habían contabilizado 99 transacciones, y superó por primera vez desde 2019 el umbral de las 100 anuales.
Te Podría Interesar
El informe, elaborado por Ignacio Aquino, socio de PwC Argentina, Uruguay y Paraguay y Juan Tripier, director de PwC Argentina, Uruguay y Paraguay, señala que la actividad del segundo semestre estuvo afectada por la volatilidad vinculada al proceso electoral de medio término, lo que derivó en la postergación de decisiones de inversión y en la demora de procesos de transacciones durante los meses previos a los comicios.
Uno de los datos centrales del relevamiento es el origen de los compradores. Por primera vez desde el año 2020, los inversores locales fueron mayoría, al concentrar el 57% del total de las transacciones en el marco de la salida de inversiones extranjeras, que por primeras vez en años resultaron negativas.
Hubo al menos ocho transacciones en las que multinacionales vendieron total o parcialmente sus operaciones en Argentina, frente a 12 salidas en 2024 y 17 en 2023. En paralelo, se registraron al menos 11 operaciones en las que grandes grupos internacionales realizaron adquisiciones en el país, ya sea como primera inversión o como ampliación de activos existentes.
En 2024, la participación de compradores locales y extranjeros había sido prácticamente equilibrada, mientras que en 2022 y 2023 los compradores internacionales explicaron cerca del 60% de los deals. El resultado de 2025 marca un cambio relevante en la composición del mercado, con un mayor peso relativo del capital local.
En cuanto al tamaño de las operaciones, durante 2025 se registraron seis transacciones con tickets superiores a los US$ 500 millones, el mayor número observado en al menos 15 años. En total, hubo 13 operaciones con valores superiores a los US$ 100 millones. La mayor parte de los deals con valor informado se concentró en el rango de US$ 20 a 100 millones, un segmento que ganó participación respecto de años anteriores, cuando predominaban operaciones de menor escala.
Desde el punto de vista sectorial, Energía y Recursos concentró aproximadamente el 23% del volumen de operaciones, seguido por Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT), con cerca del 16%. En conjunto, ambos sectores representaron casi el 40% de las transacciones y alrededor del 60% del valor total operado. Les siguieron Alimentos y Agro (14%), Servicios Financieros (12%) e Industria y Construcción (11%), evidenciando una mayor diversificación sectorial.
Dentro de Energía y Recursos se destacaron operaciones en Oil & Gas, principalmente en upstream no convencional, Minería —con foco en proyectos de litio— y Electricidad, con transacciones vinculadas a concesiones hidroeléctricas, generación renovable y distribución. En TMT, las operaciones se distribuyeron entre software y servicios IT, telecomunicaciones, medios y marketing. Alimentos y Agro registró el mayor nivel de actividad desde 2019, mientras que Servicios Financieros e Industria y Construcción también mostraron un número significativo de transacciones.
Las principales compras y ventas de empresas
Entre las transacciones más relevantes anunciadas durante el año se destacaron:
- Vista adquirió el 100% de Petronas E&P Argentina, subsidiaria de la malaya Petronas, con participación en el bloque no convencional La Amarga Chica, por un monto aproximado de US$1.500 millones.
- Telefónica vendió su operación en Argentina (Telefónica Móviles Argentina) a Telecom, en una transacción valuada en US$1.245 millones.
- Un grupo empresario local liderado por Pablo Peralta (Grupo ST) adquirió parte de la operación de Mercedes-Benz en Argentina, incluyendo la planta de producción del utilitario Sprinter y la representación de vehículos de alta gama.
- Tether, grupo especializado en criptomonedas y emisor del stablecoin USDT, adquirió una participación mayoritaria en Adecoagro.
- Adecoagro concretó la adquisición de Profertil en dos etapas, alcanzando una participación total del 90% en uno de los principales productores de fertilizantes de Sudamérica.
- Pluspetrol vendió activos no convencionales a Geopark y Continental Resources, como parte de la reorganización de su portafolio tras la compra de activos a Exxon Mobil en 2024.
- YPF adquirió el 45% de los bloques no convencionales Rincón La Ceniza y La Escalonada a TotalEnergies, por US$ 500 millones.
- Paramount vendió Televisión Federal (Telefe) al empresario local Gustavo Scaglione.
- Refres Now, productor de la marca Manaos, adquirió a Prodea, dueña de las marcas Cunnington y Neuss, en una operación estimada en US$ 74 millones.
- El Estado Nacional completó la transferencia de acciones y concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue, con operaciones que totalizaron aproximadamente US$ 706 millones y tuvieron como adquirentes a grupos locales.