Crecieron las fusiones y adquisiciones en 2025, con mayoría de inversores locales y salida de extranjeros

El mercado argentino de fusiones y adquisiciones de empresas (M&A) registró durante 2025 un total de 105 transacciones, por un valor de al menos US$ 7.165 millones, según un informe elaborado por PwC .

En términos de monto operado, 2025 se ubicó como el tercer mayor registro de los últimos diez años, detrás de 2017 y 2024 y en cantidad de operaciones, el mercado mostró un incremento frente a 2024, cuando se habían contabilizado 99 transacciones, y superó por primera vez desde 2019 el umbral de las 100 anuales.

El informe, elaborado por Ignacio Aquino , socio de PwC Argentina, Uruguay y Paraguay y Juan Tripier, director de PwC Argentina, Uruguay y Paraguay, señala que la actividad del segundo semestre estuvo afectada por la volatilidad vinculada al proceso electoral de medio término, lo que derivó en la postergación de decisiones de inversión y en la demora de procesos de transacciones durante los meses previos a los comicios.

Uno de los datos centrales del relevamiento es el origen de los compradores. Por primera vez desde el año 2020, los inversores locales fueron mayoría, al concentrar el 57% del total de las transacciones en el marco de la salida de inversiones extranjeras, que por primeras vez en años resultaron negativas.

Hubo al menos ocho transacciones en las que multinacionales vendieron total o parcialmente sus operaciones en Argentina, frente a 12 salidas en 2024 y 17 en 2023. En paralelo, se registraron al menos 11 operaciones en las que grandes grupos internacionales realizaron adquisiciones en el país, ya sea como primera inversión o como ampliación de activos existentes.

En 2024, la participación de compradores locales y extranjeros había sido prácticamente equilibrada, mientras que en 2022 y 2023 los compradores internacionales explicaron cerca del 60% de los deals. El resultado de 2025 marca un cambio relevante en la composición del mercado, con un mayor peso relativo del capital local.

En cuanto al tamaño de las operaciones, durante 2025 se registraron seis transacciones con tickets superiores a los US$ 500 millones, el mayor número observado en al menos 15 años. En total, hubo 13 operaciones con valores superiores a los US$ 100 millones. La mayor parte de los deals con valor informado se concentró en el rango de US$ 20 a 100 millones, un segmento que ganó participación respecto de años anteriores, cuando predominaban operaciones de menor escala.

Desde el punto de vista sectorial, Energía y Recursos concentró aproximadamente el 23% del volumen de operaciones, seguido por Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT), con cerca del 16%. En conjunto, ambos sectores representaron casi el 40% de las transacciones y alrededor del 60% del valor total operado. Les siguieron Alimentos y Agro (14%), Servicios Financieros (12%) e Industria y Construcción (11%), evidenciando una mayor diversificación sectorial.

Dentro de Energía y Recursos se destacaron operaciones en Oil & Gas, principalmente en upstream no convencional, Minería —con foco en proyectos de litio— y Electricidad, con transacciones vinculadas a concesiones hidroeléctricas, generación renovable y distribución. En TMT, las operaciones se distribuyeron entre software y servicios IT, telecomunicaciones, medios y marketing. Alimentos y Agro registró el mayor nivel de actividad desde 2019, mientras que Servicios Financieros e Industria y Construcción también mostraron un número significativo de transacciones.

Las principales compras y ventas de empresas

Entre las transacciones más relevantes anunciadas durante el año se destacaron: