Las ventas de combustibles cayeron en julio y frenaron cuatro meses de subas

En julio, las ventas de combustibles bajaron 1,16% interanual luego de cuatro meses de subas. Premium siguió en alza, pero la súper y diésel retrocedieron.

El consumo de combustibles registró en julio un freno en su tendencia positiva y cortó con cuatro meses seguidos de crecimiento. Así lo reveló un informe del portal especializado Surtidores, que mostró un retroceso del 1,16% en la comparación interanual.

En números concretos, se vendieron 1.447.866 metros cúbicos frente a los 1.464.850 del mismo mes de 2024. No obstante, si se contrasta con junio de este año, se observa un repunte de 2,17%, explicado en parte porque julio tiene un día más que el mes anterior.

La performance fue dispar según el tipo de combustible. Los productos Premium siguieron siendo los grandes protagonistas, con subas del 12,53% en nafta y del 9% en gasoil G3. En contrapartida, la nafta súper cayó 1,11% y el diésel Grado 2 tuvo una fuerte baja del 12,19%.

Variación en la venta de combustibles El relevamiento también mostró diferencias según las provincias. De las 24 jurisdicciones evaluadas, 10 mostraron alzas interanuales, con Tierra del Fuego a la cabeza (9,71%), seguida por Buenos Aires (6,23%) y San Juan (4,95%).

En cambio, Tucumán acumuló su sexto mes en rojo con un derrumbe del 19,36%, mientras que La Rioja (-10,46%) y la Ciudad de Buenos Aires (-10,08%) también mostraron retrocesos notorios.