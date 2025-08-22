La estrepitosa caída que tuvo la confianza del consumidor en la primera quincena de agosto

El índice que elabora la Universidad Di Tella marca un fuerte retroceso de la confianza del consumidor en el mes de agosto. En CABA la baja fue mucho mayor al promedio nacional.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) realizado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad di Tella en la primera quincena de agosto se ubicó en 39,94 puntos, lo que representa una caída del 13,87% respecto del mismo periodo de julio, cuando había alcanzado 46,37.

En la comparación interanual, se ubicó 3,64% por debajo del nivel registrado en agosto de 2024. Aun así, acumula una suba del 12,18% desde el piso alcanzado en enero de 2024.

En términos regionales, el indicador ICC mostró retrocesos en todo el país. La mayor caída se observó en CABA, con un descenso del 21,48% respecto a julio y del 13,70% en la comparación interanual. En el GBA, el índice bajó 15,86% en el mes y 2,14% frente a agosto de 2024. Por su parte, el Interior presentó una disminución más moderada, del 7,07% mensual y del 0,97% interanual.

En la medición segmentada se registraron caídas generalizadas: la Situación Personal retrocedió 12,89% mensual (-8,08% interanual), la Situación Macroeconómica cayó 13,73% (-18,43% interanual) y el índice de Bienes Durables e Inmuebles disminuyó 15,20% frente a julio. No obstante, este último se mantiene 37,60% por encima del nivel de agosto de 2024.

confianza del consumidor Analizando por nivel educativo, que tomamos como una aproximación al nivel de ingresos del individuo, en los hogares de ingresos altos, el ICC retrocedió 10,27% frente a julio, aunque se mantiene por encima del nivel de un año atrás (+1,11%). En los de ingresos bajos, la baja mensual fue más pronunciada (-18,33%), lo que implicó también un retroceso interanual del 8,34%.