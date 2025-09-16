Las universidades dicen que no hay ningún aumento del presupuesto

El presidente Javier Milei anunció que el presupuesto para las universidades será de $4,8 billones, lo que implicaría una sustancial mejora en los recursos .

Sin embargo, según remarca el Consejo Interuniversitario Nacional , este monto no es más que una anualización de lo que está destinado a universidades al mes de diciembre de 2025.

En un comunicado que denuncia la "consolidación del ajuste", el CIN remarca que el proyecto de presupuesto 2026 no contiene novedades en lo referente a financiamiento de las universidades.

Plantean que los $4,8 billones están muy lejos de los $7,3 billones que el sistema necesita para funcionar normalmente.

El CIN señala que el presupuesto 2026 es igual al de 2025, lo que "consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico".

Las esperanzas, dicen, "descansan en el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose".